Chelsea pourrait faire un Spurs et jouer temporairement à Wembley

Chelsea pourrait être fixé pour un long séjour au stade de Wembley pendant que Stamford Bridge est en construction. En fait, il reste une possibilité que les Bleus utilisent Wembley comme domicile temporaire jusqu’à cinq ans.

Lors du rachat du club en mai, Todd Boehly et ses partenaires ont également engagé plus de 2 milliards de dollars d’investissements supplémentaires. Cela comprenait l’académie, l’équipe féminine, la Fondation Chelsea et, bien sûr, l’amélioration de Stamford Bridge.

Le stade abrite le club de l’ouest de Londres depuis 1905 et a besoin d’un lifting.

Un nouveau stade pourrait bientôt être en chantier

Une rénovation lourde de Stamford Bridge est possible ; cependant, il est également viable pour le club de construire également un stade entièrement nouveau. Des rivaux de Premier League tels qu’Arsenal, Tottenham Hotspur et Manchester City ont tous construit de nouvelles arènes au cours des deux dernières décennies. Ces trois stades disposent de beaucoup plus de sièges que Stamford Bridge. Plus de sièges signifie plus de revenus pour le club.

Une option qui est actuellement sur la table est que Chelsea démolisse Stamford Bridge et construise un nouveau stade sur ce site. Cela signifierait évidemment que le club devrait temporairement jouer des matchs à domicile dans un stade différent.

Wembley aurait du sens

Wembley serait le choix le plus logique. L’arène de l’équipe nationale d’Angleterre accueille actuellement 90 000 fans, soit plus du double de la capacité de Stamford Bridge.

Wembley est également à seulement 13 kilomètres du stade actuel de Chelsea.

Jouer temporairement des matchs à domicile à Wembley n’est évidemment pas idéal, mais cela a déjà été fait. Tottenham y a disputé des matchs pendant deux ans pendant la construction de son stade ultramoderne.

Aucune décision sur la question n’est encore gravée dans le marbre. Cependant, le club a dialogué avec les fans pour obtenir leur avis sur tout mouvement potentiel.

Les Blues doivent également consulter les propriétaires de Chelsea Pitch avant de prendre une décision finale. Ils sont essentiellement propriétaires libres du site actuel du stade.

