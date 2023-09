Chelsea Pitman : l’attaque de l’aile anglaise annonce sa retraite du netball international | Nouvelles du netball

Chelsea Pitman a remporté 52 sélections pour les Vitality Roses

L’Anglaise Chelsea Pitman a annoncé sa retraite du netball international.

Le joueur de 35 ans a remporté 52 sélections pour les Vitality Roses et a participé à la première finale de Coupe du monde de l’Angleterre au Cap plus tôt cette année, où l’Angleterre a été battue 61-45 par l’Australie.

Pitman dit qu’elle souhaite « approfondir un peu » les problèmes de grossesse qu’elle a rencontrés dans le passé.

« J’ai pris la décision extrêmement difficile de me retirer du netball international », a déclaré Pitman. « Je n’aurais jamais pensé que je choisirais de me retirer de la scène internationale, mais c’est le bon moment pour moi.

« Je n’ai pas caché que j’avais essayé de devenir maman dans le passé et que j’avais eu des problèmes », a-t-elle ajouté.

« Je pense qu’il est temps d’approfondir un peu pourquoi mon corps m’a laissé tomber à ce sujet. Ça va me manquer, mais vous me verrez toujours. Je vous aime tous. »

Pitman est né en Australie et a joué pour les Diamonds en 2011, les aidant à remporter la Coupe du monde de netball à Singapour avant de passer en Angleterre en 2017.

Elle a également aidé London Pulse à atteindre sa première grande finale de la Netball Super League cette année, où elle a été battue par Loughborough Lightning 57-48.

Pitman a déclaré : « Je regarde mon temps en tant que Rose et toutes les autres opportunités que j’ai eues de me lancer sur la scène internationale en tant que netballeur, et cela a été le meilleur moment de ma vie. Quel voyage épique. Quel voyage des montagnes russes et je ne changerais rien.

« Je suis tellement reconnaissante d’avoir l’opportunité de pouvoir m’appeler Rose, d’avoir dit ‘oui, propose-moi en sélection !’ parce que si je ne l’avais pas fait, ma vie aurait été ennuyeuse, parce que je me suis fait les meilleurs amis du monde et j’ai fait et créé l’histoire. Nous avons réalisé des choses que les gens pensaient impossibles pour nous.

L’entraîneur-chef de Vitality Roses, Jess Thirlby, a déclaré que c’était un « plaisir absolu » de travailler avec Pitman.

« Elle a non seulement inspiré beaucoup de gens avec son talent sur le terrain, son sens du netball et son esprit de compétition, mais j’ai aussi une telle admiration et un tel respect pour elle en tant que personne.

« Chelsea a le cœur sur la main et sa passion pour les roses et son engagement à enfiler la robe rouge sont incontestables. Cela signifie non seulement beaucoup pour elle, mais nous sommes aussi plus riches grâce à son appartenance à une rose. »

Pitman parle de l’angoisse d’une fausse couche

En 2021, Pitman s’est entretenu avec Sports aériens à propos de sa fausse couche pour sensibiliser les gens.

« En tant qu’athlète, mon corps est mon travail et, habituellement, il fait ce qu’on lui dit de faire (pour lequel il est entraîné). Mais une chose pour laquelle mon corps a échoué à plusieurs reprises est la grossesse. Je n’ai jamais pensé que ce serait le cas ou réalisez à quel point chaque perte est absolument dévastatrice. »

