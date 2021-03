Chelsea peut se battre pour le titre de Premier League la saison prochaine

Thomas Tuchel a déclaré qu’il espérait que Chelsea puisse défier Manchester City pour le titre de Premier League la saison prochaine.

L’équipe de Pep Guardiola a remporté sa 21e victoire consécutive toutes compétitions confondues avec une victoire de 4-1 contre les Wolves mardi et devrait décrocher son troisième titre en quatre saisons.

Chelsea n’a pas réussi à remporter le titre de champion depuis la campagne 2016-17 et a terminé 30, 26 et 33 points derrière les champions de Premier League, avec le club 19 points derrière City jusqu’à présent ce trimestre.

Ces chiffres ont été avancés à Tuchel et lorsqu’on lui a demandé s’il était réaliste de penser que l’équipe pourrait surmonter le déficit la saison prochaine, il a répondu: « Si vous lisez ces chiffres à haute voix, il semble que ce ne soit pas le cas. [realistic] mais nous ne devons pas non plus nous limiter, nous devrions au moins essayer de ne pas nous préparer à des excuses.

« C’est une petite ligne entre les arguments que je peux voir et les arguments réalistes qui sont simplement là. Le nombre de points montre à quel point l’écart était et est toujours grand.

Thomas Tuchel a remporté d’impressionnantes victoires tant au pays qu’en Europe depuis qu’il a pris la tête de Chelsea en janvier. Photo de Darren Walsh / Chelsea FC via Getty Images

« Parfois, il est bon de regarder la réalité et d’avoir l’ambition de fermer [the gap] aussi vite que possible. Le fait est, allons-nous réduire l’écart avec Man City cette saison? Non, nous ne le ferons pas, c’est impossible.

« Mais à partir de la saison prochaine, nous partons tous avec zéro point et City était en difficulté cette saison et personne n’en a profité. Il est prouvé dans le sport que vous pouvez vous améliorer rapidement et grandir avec un certain élan si vous saisissez cet élan.

«Nous voulons absolument rendre cela possible. C’est une petite ligne entre regarder la réalité et admettre la réalité, admettre que c’est un long chemin à parcourir et ne pas encore permettre que cela devienne une excuse.

« Maintenant, nous nous battons pour les quatre premiers, ce qui était une tâche énorme lorsque nous sommes intervenus et à partir de l’année prochaine, nous nous battrons pour tous les titres et toutes les compétitions à coup sûr. »

Chelsea reste invaincu en neuf matches toutes compétitions confondues avant son affrontement en championnat à Liverpool jeudi.

Tuchel a aidé Chelsea à se battre pour une place parmi les quatre premiers depuis qu’il a remplacé Frank Lampard en janvier pour un contrat de 18 mois, mais pense qu’il doit prouver qu’il mérite le temps de former des équipes vainqueurs du titre de la même manière que Guardiola et Jurgen Klopp ces dernières années.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était plus difficile de nouer des liens avec les joueurs sur un accord à court terme, l’Allemand a déclaré: « Nous sommes déjà devenus un syndicat et nous pouvons le faire ensemble. Je parle en tant que partie intégrante de ce développement. en ce moment et de ce club, je dois le gagner – que je puisse avoir le même temps que Jurgen et Pep.

« Ce n’était pas un cadeau pour eux. Je pense que tout le monde dans les clubs a vu ce qu’ils font et l’impact qu’ils peuvent avoir pour leurs équipes et c’est ce que je dois prouver. C’est mon objectif.

«C’est mon travail, chaque jour et chaque semaine, d’avoir mon impact ici et de montrer que je mérite le même temps pour construire des équipes. Je dois le gagner mais honnêtement je n’ai pas le sentiment en ce moment que c’est un obstacle qui me retient de construire. «