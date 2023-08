Chelsea peut aligner deux XI incroyables après avoir détourné les transferts de Moises Caicedo et Romeo Lavia

Les dépenses exorbitantes de Chelsea ont fait l’objet d’un examen minutieux alors que les dépenses de Todd Boehly approchent le milliard de livres sterling.

Les Blues ont battu le record de transfert britannique DEUX FOIS en 2023, car il semble n’y avoir aucune limite à l’argent dépensé.

7 Liverpool a perdu Caicedo qui a choisi de rejoindre Chelsea à la place pour un record britannique Crédit : Getty

7 Lavia a également signé pour Chelsea dans le cadre d’un accord d’une valeur de 58 millions de livres sterling de Southampton Crédit : Getty

Moises Caicedo a déménagé à Stamford Bridge, Chelsea payant à Brighton 115 millions de livres sterling.

Il a également signé un contrat de huit ans alors qu’il snobait Liverpool pour déménager à Londres.

Romeo Lavia a également effectué un changement vers l’ouest de Londres, choisissant à nouveau de les rejoindre au lieu d’un déménagement à Anfield.

Deux fois, Chelsea a réussi à détourner des offres sous le nez de Liverpool, à leur grande frustration.

Concernant les transferts des Bleus, Jurgen Klopp a déclaré : « C’est ce que chaque manager de Chelsea veut et généralement ils l’obtiennent. »

Il y a eu d’énormes changements à Stamford Bridge cet été avec l’arrivée d’un autre manager permanent, Mauricio Pochettino, qui est déjà le troisième de Boehly.

On a beaucoup parlé de l’équipe extrêmement gonflée la saison dernière qui, bizarrement, les a vus devoir créer de l’espace supplémentaire dans les vestiaires pour accueillir tout le monde.

Le premier ordre du jour était de réduire cela et 11 joueurs seniors ont quitté le club.

7 Chelsea est le plus gros dépensier cet été, le club ayant déboursé près d’un milliard de livres sterling l’année dernière Crédit : Getty

Les dépenses de Chelsea sous Todd Boehly Été 2022 Raheem Sterling (Manchester City) – 47,5 millions de livres sterling

Kalidou Koulibaly (Napoli) – 34 M £

Gabriel Slolina (Feu de Chicago) – 8,1 M £

Carney Chukwuemeka (Aston Villa) – 20 millions de livres sterling

Marc Cucurella (Brighton) – 60 millions de livres sterling

Cesare Casadei (Inter Milan) – 16,8 M £

Wesley Fofana (Leicester) – 70 millions de livres sterling

Pierre-Emerick Aubameyang (Barcelone) – 12 M £ Total été 2022 – 268,4 millions de livres sterling Mercato d’hiver 2023 Benoit Badiashile (Monaco) – 35 M£

David Datro Fofana (Molde) – 10,6 millions de livres sterling

Andrey Santos (Vasco de Gama) – 16 millions de livres sterling

Joao Felix (Atletico Madrid, frais de prêt) – 10 millions de livres sterling

Mykhailo Mudryk (Shakhtar Donetsk) – 90 millions de livres sterling

Noni Madueke (PSV) – 30 millions de livres sterling

Malo Gusto (Lyon) – 26 M£

Enzo Fernández (Benfica) – 106,8 M £

Jimmy-Jay Morgan (Southampton) – 3 millions de livres sterling Total hiver – 327,4 millions de livres sterling Été 2023 Nicolas Jackson (Villarreal) – 32 M £

Christopher Nkunku (RB Leipzig) – 53 millions de livres sterling

Angelo Gabriel (Santos) – 13 millions de livres sterling

Lesley Ugochukwu (Rennes) – 23 M £

Axel Disasi (Monaco) – 38 millions de livres sterling

Robert Sanchez (Brighton) – 25 millions de livres sterling

Moises Caicedo (Brighton) – 115 millions de livres sterling

Roméo Lavia (Southampton) – 58 millions de livres sterling Total été 2023 – 357 millions de livres sterling Dépenses totales à Chelsea – 952,8 millions de livres sterling

Certains sur des transferts gratuits comme N’Golo Kante et Cesar Azpilicueta, tandis que Mason Mount, Kai Havertz et Mateo Kovacic ont été récupérés par les six meilleurs rivaux.

Cependant, huit joueurs ont signé jusqu’à présent et il est peu probable que les sorties et les arrivées s’arrêtent là aussi, avec plus de joueurs susceptibles d’être vendus afin de faire de la place pour plus de signatures de Pochettino.

talkSPORT comprend que l’attaquant de Nottingham Forest, Brennan Johnson, est considéré comme une alternative à Michael Olise après son nouvel accord avec Crystal Palace.

Malgré tous ces changements, Chelsea peut toujours aligner deux onze de départ complètement différents qui seraient assez compétitifs.

7 Comment l’équipe de Pochettino s’est alignée pour le premier match de la saison

7 Comment Chelsea pourrait aligner une formation complètement différente avec de nouvelles recrues

Des points d’interrogation ont été soulevés sur la façon dont Chelsea peut se permettre de dépenser autant pour les joueurs, tout en restant dans les règles du fair-play financier.

Le club a fonctionné comme aucune autre équipe de football de la planète, ce qui aurait entraîné des plaintes de la part de ses rivaux de Premier League.

Les Bleus ont exploité une faille qui permettait de répartir le coût du transfert sur la durée du contrat, distribuant des contrats de huit ans à un certain nombre de signatures.

Ils ont également collecté des fonds grâce à la vente de joueurs, les ventes de Mount, Havertz et Kovacic ont rapporté au club plus de 100 millions de livres sterling de bénéfices.

7 Le déménagement de Mount à Man United est l’un des nombreux qui aident le bilan de Chelsea Crédit : Getty

L’ancien propriétaire de Crystal Palace, Simon Jordan, a expliqué comment cette approche sous Boehly aide les Bleus à respecter les lois du jeu, mais avec une énorme échappatoire.

S’exprimant sur talkSPORT, Jordan a expliqué: « Voici ce qui se passe avec leurs transferts. Je pense qu’ils auront du mal à le faire dans un match plus long, jusqu’à ce qu’ils commencent à obtenir des succès sur le terrain, mais voici où ils en sont vraiment.

« Ils ont dépensé 800 millions de livres sterling pour les joueurs, ils ont dépensé 600 millions de livres sterling l’année dernière et ont capitalisé cela sur huit ans parce que tous ces joueurs avaient des contrats de huit ans, donc tout d’un coup, ces dépenses de 600 millions de livres sterling s’élèvent en moyenne à 75 millions de livres sterling. par an parce que vous divisez 600 millions de livres sterling par huit.

« Il a maintenant eu ce changement parce que la fraternité du football a dit » vous ne pouvez pas faire ça sur huit ans « , alors ils l’ont ramené à cinq ans.

«Les dépenses de cette année seront de 300 millions de livres sterling, ou à peu près cela, et cela sera réduit à 60 millions de livres sterling par an – il perd donc maintenant 75 millions de livres sterling chaque année pour les dépenses de l’année dernière, plus 60 millions de livres sterling cette année, mais il est parti et vendu 250 millions de livres sterling de joueurs dans trois fenêtres de transfert et tous ces joueurs ont déduit un résultat qui est profitable à Chelsea.

7 Havertz était une autre sortie de haut niveau de Chelsea cet été Crédit : AFP

«Il a vendu Kai Havertz pour 60 millions de livres sterling après l’avoir acheté pour 60 millions de livres sterling, mais sur son bilan au moment où il a vendu Havertz, il le portait à 25 millions de livres sterling, il l’a donc vendu à 60 millions de livres sterling et a réservé 35 millions de livres sterling. profit.

«Il a vendu Mason Mount, qui est un joueur de l’académie, pour 60 millions de livres sterling, il a donc réservé un bénéfice de 60 millions de livres sterling, donc sur les trois fenêtres, il a réservé quelque part dans la région de 200 millions de livres sterling de gains de transfert sur son bilan et il le réduit de £ 135 millions chaque année, donc il a actuellement 65 millions de livres sterling de crédit sur son bilan en termes de transferts. C’est comme ça qu’il fait.

« Maintenant, finalement, si Chelsea n’augmente pas ses revenus et ne commence pas à revenir en Ligue des champions ou à générer d’autres sources de revenus, cela va les rattraper le plus tôt possible.

« Mais en ce moment, 800 millions de livres sterling de dépenses équivaut à 135 millions de livres sterling par an de pertes de transfert, puis vous avez 200 millions de livres sterling de gains de transfert sur Havertz, Mason Mount, Ruben Loftus-Cheek et ainsi de suite. »