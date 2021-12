Chelsea perd du terrain dans la course au titre alors que les problèmes de COVID engloutissent la Premier League

LONDRES – C’était comme si toutes les personnes impliquées dans le match nul 1-1 de Chelsea contre Everton se rongeaient les ongles ou s’accrochaient à elles. Chelsea déplorera les deux points perdus et le terrain concédé dans la course au titre, en partie à cause de leur propre prodigalité mais aussi en raison d’une série d’arrêts brillants de Jordan Pickford. Everton, qui alignait un onze de fortune sans 12 joueurs de la première équipe, a marqué sur sa seule chance claire.

« C’était un résultat anormal pour ce genre de match », a déclaré l’entraîneur de Chelsea Thomas Tuchel par la suite.

Pendant ce temps, la Premier League luttait contre une crise croissante du COVID-19 avec plus de matchs abandonnés chaque jour.

C’était une performance de Chelsea à laquelle nous nous sommes récemment habitués: Tuchel se détournant de frustration alors que son équipe bénéficiait de toute la possession du monde et des opportunités, mais un manque de finition clinique. Pour Everton, c’était le genre de résultat sur lequel ils peuvent s’appuyer – n’ayant obtenu que quatre points sur les 30 derniers disponibles – mais les deux groupes de supporters ont laissé Stamford Bridge incertain quand ils verraient leurs équipes ensuite alors que COVID-19 prendrait l’Angleterre pour la deuxième saison de vacances consécutive.

Ce fut un match au cours duquel tous les plans les mieux élaborés de Chelsea ont mal tourné, avant même que les équipes n’arrivent au stade. Mercredi, Tuchel a expliqué à quel point il était excité de donner à Romelu Lukaku environ 70 minutes contre Everton. Jeudi midi, le manager apprenait comment le match de Manchester United contre Brighton & Hove Albion le week-end avait déjà été mis en boîte, alors qu’il comptait les joueurs entrant et sortant de la salle à manger, attendant les tests PCR et voyant qui il avait encore disponible.

Tuchel a déclaré avant le match que l’idée de faire pression pour un report ne lui avait jamais traversé l’esprit, malgré les cas de COVID-19 qui ont déchiré ses plans. Des tests positifs ont exclu Lukaku, Timo Werner et Callum Hudson-Odoi, alors qu’ils étaient également sans Kai Havertz, malade, qui attendait d’autres résultats de PCR.

« Nous n’avons pas discuté une seconde de son annulation », a déclaré Tuchel. « Je ne connais pas les règles, et elles ne m’intéressent pas. »

Ce n’était que le troisième match de Premier League joué dans les conditions du plan B – dans lequel les supporters doivent montrer une preuve de vaccination ou des résultats de test COVID négatifs – et alors qu’ils commençaient à marcher le long de Fulham Road jusqu’à Stamford Bridge, un autre match avait eu lieu, avec le match de Leicester City contre Tottenham Hotspur le prochain automne. Avant qu’Everton ne soit assiégé, l’équipe de patchwork était même montée sur le terrain pour s’échauffer, quatre autres matches avaient été reportés, dont leur prochain match contre Leicester dimanche.

« La santé de tout le monde est la chose la plus importante, et si nous devons annuler des matchs et si nous devons envoyer le bon message, alors nous le ferons car c’est notre responsabilité », a déclaré le patron des Toffees, Rafa Benitez, à propos de la situation COVID. Après le match. « Ils doivent réfléchir à la façon d’arrêter le nombre de cas de COVID, car s’ils ne le faisaient pas, ce sera pire plus tard. »

Mais malgré les perturbations, le match a commencé et Chelsea a attaqué depuis le début et a immédiatement ciblé le côté gauche d’Everton, avec Reece James, Jorginho et Mason Mount faisant des trous dans les cinq arrières de l’opposition. Les hôtes auraient dû être à deux en moins de cinq minutes alors que James et Mount tiraient à côté de positions décentes. Chelsea s’est retrouvé à parsemer le bloc bas d’Everton, groupé 5-4-1.

Christian Pulisic a commencé au faux neuf, flanqué de Mount et Hakim Ziyech, et s’est retrouvé à disputer vaillamment des balles hautes mais a eu du mal à se tailler des chances nettes. Sa meilleure opportunité a été un coup avec son cou-de-pied à la 10e minute, que l’excellent Pickford a confortablement sauvé.

À la mi-temps, Chelsea avait 13 tirs – avec Mount gaspillant un tête-à-tête clair avec Pickford – contre les deux d’Everton. C’était une attaque contre la défense, Chelsea complètement dominant alors qu’Everton attendait le plus bref aperçu d’une opportunité, Ellis Simms se voyant confier la tâche ingrate lors de ses débuts en Premier League de tenir le ballon contre les trois premiers choix de Chelsea.

Tuchel semblait de plus en plus frustré – à un moment donné, exécutant une remarquable pirouette en colère en réponse à Ziyech et Marcos Alonso gaspillant la possession – tandis que Rafa Benitez faisait une figure de plus en plus exaspérée.

Mason Mount a marqué à nouveau, mais Chelsea n’a pas pu obtenir plus d’un match nul 1-1 contre Everton. Getty

La seconde mi-temps était plus ou moins la même, Everton recherchant une contre-attaque occasionnelle – le plus souvent facilement repoussée par Thiago Silva – et il avait besoin de cette touche de magie de Tuchel pour changer le jeu. Cela s’est produit à la 62e minute, lorsqu’il a présenté Saul et Ross Barkley – faisant passer Pulisic à l’arrière gauche et jouant le joueur prêté de l’Atletico Madrid à l’avant dans une position qu’il n’a probablement pas joué depuis l’école.

Sept minutes plus tard, Silva a bloqué la course d’Abdoulaye Doucoure – éteignant une rare incursion en avant des Toffees – James a choisi Mount et il a tiré devant le poteau proche de Pickford. Benitez se retourna vers son banc, la mâchoire bloquée par la colère et la frustration.

Il semblait que le barrage allait éclater, mais Everton s’est rallié et a égalisé alors que Jarrad Branthwaite a frappé le coup franc d’Anthony Gordon. Chelsea a fini par tout jeter dans le but des visiteurs pendant les 16 minutes restantes, mais Pickford a brillamment sauvé d’une tête de Silva et a gardé tout le reste à distance. C’était une performance d’Everton, mais Chelsea déplorera ces opportunités manquées.

« J’étais content de l’équipe sur le terrain, et je pense que c’était de loin assez bon pour gagner le match », a déclaré Tuchel. « Aimons-nous avoir tous nos joueurs disponibles ? Oui, bien sûr. Souffrons-nous de cela si nous ne les avons pas ? Oui, bien sûr, mais ce n’est jamais une seule raison pour un manque de résultats. »

Les faiblesses défensives de Chelsea étaient à nouveau visibles, ayant maintenant concédé huit buts lors de leurs cinq derniers matches de championnat après n’en avoir accordé que quatre lors de leurs 12 premiers, car ils n’ont pas réussi à gérer la seule fois où leur but a été vraiment troublé. Et il y avait les problèmes familiers d’avoir du temps et de l’espace dans et autour de la boîte, mais de ne pas générer d’opportunités. Tuchel sera furieux des deux points gaspillés, Manchester City, leader de la ligue, maintenant quatre points d’avance.

Pour Everton, leur prochain match a déjà été reporté. Ils devront attendre un certain temps pour s’appuyer sur cette performance, mais l’espoir est qu’ils auront plus de dos blessés et malades disponibles.

Cela ne veut pas dire que cela allégera la pression sur Benitez. Dans un stade plein à craquer, dans un jeu basé sur la claustrophobie, Benitez avait l’air seul sur la ligne de touche, le seul individu socialement éloigné dans le contexte du soutien itinérant d’Everton qui tenait une banderole en l’air avant le match : » Benitez sors de notre Club ». Mais il a su maîtriser la tactique, compte tenu des joueurs à sa disposition, lors d’une nuit où les jeunes du club sont venus le chercher.

« Vous pouvez dire que c’est le résultat le plus important [of my time at Everton] – nous avons eu tellement de problèmes de blessures et de maladies », a déclaré Benitez. « C’est un bon point, mais la façon dont nous avons gagné le point [was important]. »

Nous ne sommes pas encore à la moitié de la saison, mais le match de jeudi pourrait encore avoir une importance d’ici la fin de la campagne, quel que soit le moment. Chelsea espère que ce n’était qu’une bosse sur la route, Everton le début d’un redémarrage sous Benitez. Mais planant au-dessus de tout cela par une nuit chaude et inhabituelle à Londres, se trouve l’incertitude de l’avenir immédiat de la Premier League alors que COVID-19 resserre son emprise sur les clubs et le calendrier.