Chelsea parvient à un accord verbal pour faire la corde à Joao Felix de l’Atletico Madrid – Rapport

Les performances de Chelsea sur le terrain ont peut-être été lamentables cette saison, mais les géants londoniens semblent désormais avoir pris le dessus sur leurs rivaux de Premier League sur le marché des transferts. Chelsea aurait conclu un accord verbal avec le footballeur de l’Atletico Madrid Joao Felix. Manchester United et Arsenal avaient exprimé leur intérêt à signer Felix, mais l’attaquant portugais va désormais, selon toute vraisemblance, rejoindre l’équipe basée à Stamford Bridge. Un rapport publié par The Athletic affirme que Felix rejoindra Chelsea en prêt. Le rapport ajoute qu’aucun accord n’a encore été signé et que Chelsea devrait payer des frais de 11 millions d’euros (9,68 millions de livres sterling) (environ). L’Atletico Madrid avait précédemment demandé un package de 21 millions d’euros (18,6 millions de livres sterling; 22,5 millions de dollars), comprenant des frais de prêt de 15 millions d’euros plus un salaire brut de 6 millions d’euros pour Felix.

Cependant, le directeur général de l’Atletico Madrid, Miguel Angel Gil Marin, n’était pas très désireux de laisser partir Joao Felix.

“La chose raisonnable est de penser qu’il (Joao Felix) partira. Bien que j’aimerais qu’il reste, ce n’est pas l’idée du joueur », aurait déclaré Miguel Angel Gil Marin à TVE le mois dernier.

La saison en cours n’a pas été mémorable pour Joao Felix. Le joueur de 23 ans a jusqu’à présent inscrit cinq buts et trois passes décisives en 20 apparitions en club. La scène n’a pas été très différente non plus pour l’Atletico Madrid. Les hommes de Diego Simeone, avec 27 points, occupent désormais la cinquième place du classement de la Liga.

Joao Felix a rejoint l’Atletico Madrid depuis Benfica en juillet 2019. Il a jusqu’à présent trouvé le fond du filet 35 fois après avoir disputé 131 matches pour le club de la Liga. Dans le circuit international, Félix a quatre buts à son actif. Il est également le troisième plus jeune joueur portugais à marquer lors de la Coupe du monde. Félix a réalisé l’exploit sensationnel à l’âge de 23 ans et 13 jours.

Chelsea, en revanche, a été assez actif dans la fenêtre de transfert de janvier. Ils ont encordé l’attaquant David Datro Fofana de Molde et le défenseur Benoit Badiashile de Monaco. Les deux joueurs faisaient partie de l’équipe de Chelsea pour le match de la FA Cup contre Manchester City. Fofana a quitté le banc pour faire ses débuts dans le match contre les champions en titre de la Premier League. Cependant, les hommes de Graham Potter ont dû subir une défaite 4-0 dans le match.

