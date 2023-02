Chelsea paiera gros pour signer Jude Bellingham

La fenêtre de transfert de janvier est peut-être fermée dans toute l’Europe, mais les équipes se tournent vers l’été et de nombreux potins circulent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Vous pensiez que Chelsea avait fini de dépenser? Bellingham est le prochain sur la liste

Chelsea est prêt à tout pour signer Jude Bellingham en été, écrit Le télégraphe.

Le milieu de terrain du Borussia Dortmund, âgé de 19 ans, serait la priorité des Bleus après avoir perdu du terrain dans la course pour Déclan Riz. Le propriétaire du club, Todd Boehly, qui a déjà été en contact avec les représentants de Bellingham, serait prêt à “remuer ciel et terre” pour voir l’international anglais passer à Stamford Bridge.

L’équipe de Graham Potter sait qu’un accord pourrait être difficile au milieu d’une bataille avec les rivaux de Premier League Liverpool et Manchester City actuellement devant eux dans la course – et Chelsea devra également battre le Real Madrid, qui a la rumeur intéressée, s’ils veulent sécuriser sa signature.

Après le transfert de 107 millions de livres sterling de Chelsea pour Enzo Fernández a porté ses dépenses de transfert cette saison à un chiffre de l’ordre de 600 millions de livres sterling, il semble que Chelsea n’ait pas l’intention de ralentir. Le BVB est susceptible d’exiger des frais qui obligeraient les Blues à battre le record de transfert de Premier League pour la deuxième fois depuis que Boehly a pris les commandes.

Jude Bellingham a fait l’objet de fréquentes rumeurs et de rapports d’intérêt pour le club, et Chelsea serait prêt à payer tout ce qu’il faut pour le signer. Lars Baron/Getty Images

– Des discussions ont eu lieu entre les représentants de l’attaquant de l’Athletico Paranaense Vitor Roqué et Arsenal, révèle UOL. De nombreux clubs ont été liés à l’intérêt pour la signature du joueur de 17 ans, bien que le dernier en date indique que des pourparlers initiaux avec les Gunners ont eu lieu, après que ses représentants se sont rendus à Londres. L’équipe de Mikel Arteta aurait surveillé de près sa situation.

– Après avoir refusé un transfert aux États-Unis vers la MLS, Bayer Leverkusen mène la course pour signer l’arrière latéral America MG Arthurrapporte le journaliste de l’UOL Bruno Andrade. L’international brésilien de 19 ans serait évalué à environ 7 millions d’euros, une demande que le Bayern Leverkusen serait en mesure de satisfaire. Arthur a joué dans l’équipe brésilienne qui a remporté les championnats U-20 dimanche.

– La Juventus ne prévoit pas actuellement d’offrir un nouveau contrat au défenseur Juan Cuadradocomprend Calciomercato. Le contrat du joueur de 34 ans à la Juventus expirera en juin, mais on pense que le manager Massimiliano Allegri n’a pas l’impression de pouvoir compter sur lui suite à un certain nombre de problèmes de blessures récents. L’international colombien n’a disputé que 125 minutes de football depuis le début de la nouvelle année.

– Le PSV Eindhoven est prêt à accorder le milieu de terrain Richard Ledezma un transfert de prêt au New York City FC après avoir signé un nouveau contrat, selon Dagblad d’Eindhovens. Ils ont été en pourparlers avec la MLS ces derniers jours au sujet de l’accord, mais ils envisagent d’abord de signer le joueur de 22 ans pour de nouveaux mandats de trois ans jusqu’à l’été 2025.

– L’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, souhaite faire avancer l’Internazionale Lautaro Martinezdit Initié du football. Le club de Serie A serait disposé à déplacer un certain nombre de joueurs cet été alors qu’il cherche à régler les problèmes financiers, et il pourrait être prêt à laisser le joueur de 25 ans quitter le San Siro moyennant des frais dans la région. de 80 millions de livres sterling.