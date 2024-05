Chelsea ouvre la voie à Thomas Frank pour signer parfaitement 60 millions de livres sterling s’il rejoint Man Utd | Football | sport

Selon Le télégraphe , le manager de Brentford, Frank, est apparu comme un « candidat sérieux » pour devenir le patron de United à la fin de la saison. Le joueur de 50 ans est considéré comme un bon candidat pour la nouvelle structure en place à Old Trafford, et le Danois pourrait chercher à amener Toney avec lui à Manchester.

La demande de transfert du Néerlandais est cependant tombée dans l’oreille d’un sourd, ce qui pourrait s’avérer décisif dans son mandat étant donné que l’ancien patron de l’Ajax a désormais très envie d’être limogé au cours de l’été et d’ouvrir la voie à un nouveau visage dans l’abri.

Frank a aidé Toney à prospérer au cours des dernières années, et il ne serait pas surprenant que le patron des Bees tente de retrouver l’attaquant au Theatre of Dreams au cours de l’été. Toney a parlé ouvertement de son désir de rejoindre un club de haut niveau à la fin de la saison, et la chance d’être le visage d’un nouveau projet sous Frank pourrait s’avérer très convaincante.

Brentford ne se séparera pas de l’international anglais à moindre coût, même si Chelsea pourrait accidentellement donner à United un coup de pouce majeur dans les négociations. Le miroir rapportent que les Bees réduiront leur prix demandé pour Toney à 60 millions de livres sterling si les Blues et Arsenal n’arrivent pas avec des offres.