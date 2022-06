Chelsea ouvre des pourparlers avec Man City sur un double transfert

L’équipe de transfert de Chelsea a ouvert lundi des négociations avec ses rivaux de Premier League, Manchester City, sur un potentiel double transfert.

Le premier joueur confirmé dans le viseur des Bleus ne sera pas une surprise, en la personne de Raheem Sterling.

Avec Romelu Lukaku potentiellement sur le point d’être rejoint par Hakim Ziyech et Timo Werner au départ de Stamford Bridge cet été, les rangs offensifs de Thomas Tuchel semblent devoir être renforcés en vue de la saison prochaine.

Et Sterling, comme largement rapporté au cours de la semaine dernière, a été placé au sommet de la liste de souhaits des cibles à Stamford Bridge.

La deuxième offre arrive. Plus à suivre bientôt.

Des sentiments positifs autour de l’accord de Raheem Sterling également ce soir. Chelsea a une nouvelle offre prête, Man City est prêt à le laisser partir car cela faisait partie du plan – et Raheem tient à ce que Chelsea déménage. Termes personnels, déjà discutés. 🔵 #CFC

L’international anglais, cependant, n’est pas la seule star de City à être dans le collimateur de Chelsea.

L’autre? Nathan Aké.

Le cœur de la défense est un autre domaine des rangs de Tuchel qui manque cruellement de chiffres dans l’état actuel des choses, à la suite des départs d’agents libres d’Antonio Rudiger et d’Andreas Christensen.

À leur tour, Matthijs de Ligt de la Juventus et Jules Kounde, vedette de Séville, ont longtemps été pressentis comme des arrivées potentielles dans l’ouest de Londres.

Ake, cependant, est maintenant considéré comme très proche de son ancien club, qui, selon le Matt Law fiable du Daily Telegraph, a entamé des pourparlers directs avec ses homologues de l’Etihad au sujet d’un double accord pour le Néerlandais, et Sterling.

Reste maintenant à savoir si les champions de Premier League seront prêts à jouer au ballon avec un rival direct dans l’élite anglaise.

Chelsea ouvre des pourparlers avec Manchester City sur un double déménagement pour Sterling et Ake. La Juventus attend toujours beaucoup d’argent sur De Ligt et des discussions sont en cours concernant Kounde. Un peu plus de trucs de transfert ici aussi #cfc https://t.co/WmixcXbZv4

