Chelsea devrait écouter les offres d’Antonio Rudiger et Fikayo Tomori en janvier alors que l’entraîneur-chef Frank Lampard cherche à réduire le nombre d’arrières centraux du club, ont déclaré des sources à ESPN.

Les deux joueurs ont failli quitter le club cet été. Tottenham et West Ham United se sont enquis de Rudiger tandis que des sources ont déclaré à ESPN le 8 septembre qu’Everton était en pourparlers avancés pour signer le prêt de Tomori.

Cependant, les deux accords se sont effondrés car Rudiger, qui hésitait à jouer pour un autre club à Londres, est resté malgré une offre tardive de la Roma.

Chelsea a retardé l’autorisation de Tomori et le joueur a choisi de rester et de se battre pour sa place au milieu d’une offre de prêt tardive de West Ham.

En fait, Rudiger et Tomori espéraient gagner sur Lampard et se frayer un chemin dans la première équipe, mais Kurt Zouma et la signature de l’été, Thiago Silva, ont formé un partenariat impressionnant à l’arrière, commençant quatre des cinq derniers matchs de Premier League ensemble. , ne concédant qu’un seul but.

Rudiger a disputé la victoire 4-0 de la Ligue des champions mercredi à Séville, mais ce n’était que sa troisième sortie de la saison alors que Tomori n’a participé à aucune compétition depuis le 29 septembre.

Tomori était l’une des stars de la percée de Chelsea lors de la campagne 2019-2020 et en décembre dernier, il a signé un contrat le liant au club jusqu’en 2024. Lampard tient à conserver le joueur de 22 ans à long terme mais reconnaît la nécessité de minutes régulières pour faciliter son développement.

Lampard a publiquement souligné la nécessité d’une rotation avec Chelsea en raison de huit matchs ce mois-ci, mais Rudiger et Tomori ne recevront toujours pas suffisamment de minutes pour suggérer qu’ils joueront un rôle important dans la seconde moitié de la saison.

Barcelone a été lié à un déménagement pour Rudiger mais ils n’ont pas encore pris de contact formel sur un éventuel transfert. Everton a depuis signé Ben Godfrey mais West Ham pourrait raviver son intérêt pour Tomori.

On ne sait pas si Chelsea autoriserait les deux joueurs à partir – et toute blessure au cours des prochaines semaines viendra dans leur réflexion – mais les intermédiaires ont été sensibilisés au potentiel de Rudiger et Tomori de jouer ailleurs.