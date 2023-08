Chelsea ou Liverpool : Caicedo décide de sa destination

L’histoire prolongée concernant l’avenir de Moises Caicedo touche enfin à sa fin et culmine avec une tournure choquante des événements.

Liverpool avait apparemment plongé juste à temps pour voler le milieu de terrain équatorien Moses Caicedo à Chelsea, établissant ainsi des frais de transfert record britanniques. Brighton avait accepté l’offre des Reds de 140 millions de dollars, comme l’avait initialement rapporté Fabrizio Romano.

Caicedo devait initialement rejoindre officiellement Liverpool aujourd’hui, selon Romano. Pendant ce temps, David Ornstein de The Athletic a révélé que l’équipe de Jurgen Klopp avait surenchéri sur Chelsea, dont la meilleure offre était de 127 millions de dollars.

Chelsea a connu 24 heures agitées

Un examen médical officiel était prévu pour aujourd’hui, juste à temps pour sceller l’accord avant le début de la nouvelle saison de Premier League de Liverpool. En réponse à une proposition de Chelsea pour Romeo Lavia, la tenue d’Anfield était entrée tardivement dans le processus d’appel d’offres.

Après avoir fixé jeudi soir l’heure limite pour les offres à soumettre pour Moises Caicedo, Brighton a déclaré le plus offrant vainqueur. La journée est passée de bonne pour les Blues à mauvaise, alors que leurs rivaux de Premier League sont apparus comme les prétendants clairs à la signature du joueur.

Jusqu’à aujourd’hui, c’est-à-dire lorsque Caicedo a renoncé à un examen médical à Liverpool en faveur de rejoindre Chelsea. Le joueur de 21 ans aurait informé les Reds qu’il préférerait rejoindre l’équipe londonienne. Selon Romano, il a choisi de tenir sa promesse et de choisir Chelsea. Il a convenu de conditions personnelles avec les Bleus fin mai.

Liverpool est arrivé en retard, mais…

Avec Mason Mount, Mateo Kovacic, N’Golo Kante et Ruben Loftus-Cheek tous partis cet été, Chelsea a tout dépensé pour cibler Caicedo. Ils avaient fait peu de progrès au cours des dernières semaines. Cependant, il semblait qu’ils allaient céder et éventuellement répondre aux demandes des Seagulls.

Il était évident que Liverpool attendait cette opportunité et était prêt à bondir. Après avoir perdu Fabinho contre Al-Ittihad en Arabie saoudite, ils avaient désespérément besoin d’un nouveau milieu de terrain défensif. Cependant, ils semblent à nouveau hors course, car on parle d’une deuxième proposition de Chelsea dans le but de conclure un accord avec Brighton.

PHOTO: IMAGO / Action Plus