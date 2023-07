Chelsea organise une réunion

ALLBLK drame juridique sexuellement scandaleux DENTELLE est de retour avec une deuxième saison et BOSSIP a un clip exclusif.

Une fois de plus, LACE suit une avocate influente, sa clientèle d’élite et les scandales sexy qui se déroulent dans la salle d’audience, la salle de réunion et la chambre à coucher alors qu’elle et son cabinet naviguent entre clients, affaires, services exclusifs de call-girl (et garçon) et leur personnel. vies.

Après les événements explosifs de la saison dernière, le monde de l’incomparable Lacey McCullough (Maryam Basir) est plongé dans une spirale infernale. Un communiqué de presse rapporte que cette saison, les ennemis de Lacey se rapprochent enfin, aboutissant à une enquête à grande échelle du FBI, laissant l’avenir de Lacey et McCullough & Associates en suspens.

Le bras droit de Lacey et fidèle confident a quitté l’entreprise pour de bon… disparaissant sans laisser de trace. Et, après avoir épuisé tous les recours, Lacey est déterminée à faire sortir sa mère de prison. Mais, avec l’entreprise en mutation, elle devra déterminer à qui elle peut et ne peut pas faire confiance pendant que sa relation personnelle s’effondre et qu’elle risque de perdre la garde de sa fille. Bien que cette avocate prolifique soit réputée pour faire avancer les choses… par tous les moyens nécessaires pour sa clientèle riche et puissante, sera-t-elle capable d’opérer sa magie quand c’est sa propre vie qui est en jeu ?

DENTELLE Extrait exclusif

Dans un clip exclusif du dernier épisode, nous voyons Lacey rencontrer Chelsea qui est venue et a organisé une réunion avec son père, le gouverneur Barclay, qui est le seul à pouvoir pardonner à sa mère, Tony.

Lacey sait qu’il doit y avoir un hic, mais Chelsea est catégorique sur le fait qu’il n’y en a pas.

« Disons que tu m’en dois une », dit-elle.

Malgré ses doutes, Lace accepte la rencontre et promet de donner à Chelsea ce qu’elle « veut vraiment » si la rencontre se passe bien.

Jetez un œil exclusif ci-dessous.

DENTELLE est actuellement en streaming sur ALLBLK.