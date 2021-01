Chelsea a annoncé la nomination de Thomas Tuchel au poste de nouveau manager du club pour un contrat de 18 mois.

Des sources ont déclaré à ESPN que Tuchel remplacerait Frank Lampard, limogé lundi après une période de 19 mois à Stamford Bridge.

« Je tiens à remercier le Chelsea FC pour sa confiance en moi et en mon staff », a déclaré Tuchel.

« Nous avons tous le plus grand respect pour le travail de Frank Lampard et l’héritage qu’il a créé à Chelsea. En même temps, j’ai hâte de rencontrer ma nouvelle équipe et de participer à la ligue la plus excitante du football. Je suis reconnaissant de faire maintenant partie de la famille Chelsea – c’est incroyable! «

Lampard a payé le prix après une mauvaise série de résultats qui a vu le club chuter de la première place du tableau de Premier League à la neuvième en l’espace d’un mois.

Tuchel est sans travail depuis qu’il a été limogé par le champion de France Paris Saint-Germain en décembre et remplacé par l’ancien patron de Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino.

Pendant son séjour à Paris, Tuchel a remporté le titre de Ligue 1 lors de sa première saison avant de remporter un triplé national lors de sa deuxième et d’atteindre la toute première finale de la Ligue des champions du club.

« Il n’est jamais facile de changer d’entraîneur-chef au milieu de la saison, mais nous sommes très heureux d’avoir l’un des meilleurs entraîneurs européens à Thomas Tuchel », a déclaré la directrice de Chelsea, Marina Granovskaia. « Il reste encore beaucoup à jouer et à accomplir, cette saison et au-delà. Nous souhaitons la bienvenue à Thomas dans le club. »

Tuchel sera dans l’abri alors que Chelsea reviendra en championnat lorsqu’il accueillera les Wolves mercredi.