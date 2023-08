Chelsea nomme Reece James capitaine du club avant la nouvelle saison de Premier League | Nouvelles du football

Chelsea a nommé Reece James comme nouveau capitaine de son club avant la prochaine saison de Premier League.

L’international anglais, 23 ans, remplace Cesar Azpilicueta, qui a quitté les Bleus en transfert gratuit pour rejoindre l’Atletico Madrid plus tôt cet été.

James est un produit de l’académie de Chelsea et fait partie du club de l’ouest de Londres depuis l’âge de six ans.

L’entraîneur-chef de New Chelsea, Mauricio Pochettino, a déclaré au site officiel: « C’est une décision prise par moi et le club. Nous sommes très heureux que Reece soit le capitaine de l’équipe cette saison.

« Il donne l’exemple et son attitude et son dévouement envers Chelsea ont été clairs tout au long de la pré-saison. Il a fièrement porté le brassard lors de notre tournée estivale et relèvera le défi de diriger notre équipe avec sa propre approche et ses propres idées. »

Image:

James est à Chelsea depuis l’âge de six ans





Pendant ce temps, James a ajouté: « Je suis si heureux d’assumer le rôle et la responsabilité.

« Je sais que j’ai de gros souliers à remplir parce que nous avons eu d’énormes capitaines ici dans le passé, mais je suis excité.

« J’ai été à Chelsea presque toute ma vie. J’ai commencé ici quand j’avais six ans et passer par l’académie est difficile. Mais continuer et devenir capitaine, c’est un sentiment formidable pour moi et ma famille. »

James pourrait diriger Chelsea pour la première fois en tant que capitaine du club lorsqu’ils accueilleront Liverpool lors de leur match d’ouverture de la saison de Premier League à domicile contre Liverpool ce week-end, en direct sur Super dimanche de Sky Sports.

Que regarder sur Sky Sports cette semaine Profitez de l’action en direct de la Premier League, de l’EFL, de la Premiership écossaise et plus encore Burnley contre Manchester City – 11 août – EN DIRECT sur Sky Sports Premier League

Coventry vs Middlesbrough – 12 août – EN DIRECT sur Sky Sports Football

Newcastle contre Aston Villa – 12 août – EN DIRECT sur Sky Sports Premier League

Aberdeen contre le Celtic – 13 août – EN DIRECT sur Sky Sports Football

Brentford contre Tottenham – 13 août – EN DIRECT sur Sky Sports Premier League

Chelsea contre Liverpool – 13 août – EN DIRECT sur Sky Sports Premier League

La centaine – Du 1er au 27 août – EN DIRECT sur Sky Sports Cricket

Open féminin – 10 au 13 août – EN DIRECT sur Sky Sports Golf

Championnat FedEx St Jude – 10 au 13 août – EN DIRECT sur Sky Sports Golf

Calendrier de Chelsea 2023/24 : les Blues débutent à domicile contre Liverpool

Mauricio Pochettino prendra en charge Chelsea pour la première fois lorsqu’ils entameront la saison de Premier League 2023/24 à domicile contre Liverpool, en direct sur Sports du cielle dimanche 13 août.

Image:

Chelsea Calendrier 2023/24





Chelsea se dirigera ensuite vers ses rivaux londoniens West Ham le 19 août avant d’accueillir Luton Town nouvellement promu à Stamford Bridge le 25 août.

Pochettino, qui débutera son rôle avec les Bleus le 1er juillet, se rendra dans son ancien club de Tottenham le 4 novembre avec le match retour prévu le 24 février.