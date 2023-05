Chelsea nomme Mauricio Pochettino comme nouveau manager

Chelsea a nommé l’ancien patron de Tottenham Hotspur et du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino pour prendre la relève en tant que manager, a annoncé le club lundi.

Pochettino est chargé de stabiliser Chelsea après une saison torride à Stamford Bridge qui a vu le limogeage des managers Thomas Tuchel et Graham Potter et s’est terminée avec la 12e place du club en Premier League avec 44 points – leur plus bas depuis 1994.

Pochettino est la troisième nomination à la direction effectuée par le copropriétaire Todd Boehly après la prise de contrôle du club l’année dernière.

La légende du club Frank Lampard a été nommé patron par intérim jusqu’à la fin de la saison après le départ de Potter, bien que le club se soit retiré de la Ligue des champions aux mains du Real Madrid en avril.

L’ancien patron du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, était l’un des nombreux candidats envisagés par Chelsea pour le poste de direction. Cependant, ESPN a rapporté que le joueur de 35 ans s’était retiré de la course avec Pochettino et le patron de Burnley, Vincent Kompany, émergeant comme les favoris pour le travail.

Des sources ont déclaré à ESPN que l’entraîneur argentin pensait que le projet à Stamford Bridge lui convenait car il serait en mesure de construire une jeune équipe capable de jouer son style de football.

Chelsea fait face à une saison sans football européen pour la première fois depuis la campagne 2016-17, au cours de laquelle ils ont remporté le titre de Premier League.

Pochettino est au chômage depuis son départ du PSG l’année dernière. Il était fortement lié à un retour dans son ancien club de Tottenham après avoir limogé Antonio Conte, mais des sources ont déclaré à ESPN qu’il n’avait jamais été officiellement approché pour le rôle.

Pochettino a remporté un titre de Ligue 1 ainsi que la Coupe de France et la Super Coupe de France au cours de son mandat de 18 mois au club parisien.

Il a également mené Tottenham à la finale de la Ligue des champions en 2019 et il a guidé le club du nord de Londres vers quatre classements successifs dans le top quatre de la Premier League.