Chelsea nomme Graham Potter comme nouveau manager

Les nouveaux propriétaires américains de Chelsea ont pris un pari avec la première nomination à la direction de leur mandat, en embauchant jeudi Graham Potter du rival de Premier League Brighton malgré son manque d’expérience en tant qu’entraîneur au plus haut niveau du football.

Potter, âgé de 47 ans, a accepté un contrat de cinq ans en remplacement de Thomas Tuchel, qui a été licencié mercredi après une rupture apparente de sa relation avec l’équipe de propriétaires récemment installée à Chelsea dirigée par le copropriétaire des Dodgers de Los Angeles, Todd Boehly.

Alors que Tuchel a remporté la Ligue des champions avec Chelsea l’année dernière et dirigeait auparavant un vestiaire de superstars du football, comme Kylian Mbappé et Neymar, au Paris Saint-Germain, Potter a un passé d’entraîneur plus obscur et n’a remporté qu’un seul trophée, la Coupe de Suède. en 2017.

Cela s’est produit au cours d’un séjour de sept ans dans le club suédois distant d’Ostersund (2011-18), qu’il a mené du quatrième niveau du pays à la première division, puis en Ligue Europa pour la première fois.

Depuis lors, il a entraîné Swansea pendant une saison en deuxième division du football anglais, guidant l’équipe jusqu’aux quarts de finale de la FA Cup, avant de prendre la relève à Brighton en 2019. Brighton occupe actuellement la quatrième place de la Premier League, après avoir terminé la saison dernière en neuvième , le plus élevé de l’histoire du club.

Chelsea a déclaré que Potter apporterait “un football progressif et un entraînement innovant” au club, tandis que Boehly a déclaré que le nouvel entraîneur “correspond à notre vision”.

“Non seulement il est extrêmement talentueux sur le terrain”, a déclaré Boehly à propos de Potter, “il a des compétences et des capacités qui s’étendent au-delà du terrain, ce qui fera de Chelsea un club plus performant.”

Potter, qui a joué principalement pour des équipes anglaises de ligue inférieure au cours d’une carrière sans distinction de 1992 à 2005 avant de prendre sa retraite à l’âge de 30 ans et d’entreprendre des études supérieures, est largement admiré comme l’un des meilleurs tacticiens du pays et a un style courageux et divertissant. jeu qui a remporté des applaudissements sinon des trophées.

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a déclaré qu’il était un “grand fan” de Potter en raison de la façon dont ses “joueurs se déplacent avec liberté et … ont le courage de jouer partout”.

Et Boehly, le visage de la propriété de Chelsea, a été convaincu que Potter est l’homme qui insufflera une philosophie et une identité de football à long terme dans tout le club au début de la nouvelle ère.

Les exigences auxquelles Potter sera confronté à Chelsea contrasteront fortement avec celles de ses clubs précédents, cependant, il est peu probable qu’il lui donne autant de temps pour cultiver une équipe qu’il en a eu jusqu’à présent dans sa carrière.

“On s’attend à ce qu’il gagne chaque semaine, qu’il défie pour les trophées”, a déclaré l’ancien joueur de Chelsea et entraîneur adjoint Jody Morris. “C’est totalement différent d’être dans un club où l’on s’attend à ce que vous soyez au milieu de la table et où vous pouvez passer quelques mois sans gagner un match. Vous passez quelques matchs sans gagner à Chelsea et ce sera totalement différent.

Le séjour de Potter en Suède offre un aperçu intéressant de la raison pour laquelle il est salué comme un bon manager et un penseur du jeu.

Sous Potter, Ostersund, qui se targue de développer ses joueurs en tant que personnes avant les sportifs, a lancé ce qu’il a appelé une «Académie de la culture» où les membres de l’équipe et les entraîneurs ont été confrontés à des défis pour leur processus mental et leur prise de décision sous pression.

Après avoir obtenu une promotion un an, Potter et ses joueurs ont monté une production de danse moderne au théâtre de la ville, sur la musique de Swan Lake.

