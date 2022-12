Chelsea nomme Christopher Vivell au poste de directeur technique

Chelsea a nommé mercredi Christopher Vivell au poste de directeur technique du club, en remplacement de Petr Cech parti en juin.

Le joueur de 36 ans travaillait auparavant à Salzbourg, où il a supervisé les signatures d’Erling Haaland et de Karim Adeyemi, et plus récemment au RB Leipzig dans son Allemagne natale, où il était responsable du recrutement et du dépistage dans tous les groupes d’âge.

“Chelsea construit le projet le plus excitant du football mondial et je suis extrêmement fier de rejoindre le club”, a déclaré Vivell.

“Il y a tellement de potentiel pour que le club continue à réussir, à se développer et à grandir.”

Vivell comble le vide laissé par le départ de l’ancien gardien de Chelsea Cech cet été après trois ans à ce poste, suite à la reprise du club par un consortium mené par l’Américain Todd Boehly.

“Sous le nouveau propriétaire, Graham Potter et l’équipe sportive au sens large, il existe une philosophie claire et durable soutenue par l’analyse des performances, les données et l’innovation, et je suis impatient de jouer un rôle dans cela”, a déclaré Vivell.

Boehly a déclaré que Vivell apporterait son soutien au manager Graham Potter dans un “rôle de leadership important pour le club”.

“Son travail en Allemagne et en Autriche parle de lui-même”, a déclaré Boehly.

“Il apportera un soutien important à Graham et au groupe de propriétaires et jouera un rôle essentiel dans l’avancement de notre vision globale du club.”

Chelsea est actuellement huitième de Premier League, à huit points des quatre premiers, mais a atteint les huitièmes de finale de la Ligue des champions où il affrontera Dortmund.

