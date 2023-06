Chelsea : N’Golo Kante, Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Hakim Ziyech tous prêts à signer pour des clubs saoudiens | Nouvelles du football

Quatre joueurs de Chelsea sont prêts à signer pour des clubs saoudiens alors qu’un nettoyage estival commence à Stamford Bridge.

N’Golo Kante, Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly et Hakim Ziyech font partie des joueurs destinés à la Saudi Pro League, tandis que l’attaquant Romelu Lukaku a exprimé son souhait de rester en Europe et figure sur la wish list de l’Inter Milan.

N’Golo Kanté

Hakim Ziyech de Chelsea partira pour Al Nassr – le même club que Cristiano Ronaldo





Le milieu de terrain N’Golo Kante, qui sera agent libre fin juin, est sur le point de conclure un accord pour rejoindre Al Ittihad.

Chelsea avait eu des pourparlers sur un nouvel accord, mais comprend le désir de Kante de rechercher un nouveau défi.

Tel est le respect mutuel et la bonne volonté entre toutes les parties. Le joueur de 32 ans, qui a raté la majorité de la saison dernière en raison d’une blessure, partira avec les meilleurs vœux de Chelsea après sept ans de service.

Édouard Mendy

Les statistiques de Kepa Arrizabalaga contre Edouard Mendy en Premier League





Al Ahli est en pourparlers avancés sur la signature du gardien Edouard Mendy.

Le joueur de 31 ans a perdu sa place face à Kepa la saison dernière, ne jouant pour Chelsea qu’une seule fois après la Coupe du monde d’hiver.

Mendy est sous contrat jusqu’en 2025, mais Sky Sports Nouvelles comprend que le nouveau manager Mauricio Pochettino prévoit d’entrer dans la saison prochaine avec Kepa comme gardien de but de premier choix.

Kalidou Koulibaly

Kalidou Koulibaly n’a signé à Chelsea qu’en 2022





Al Hilal a entamé des pourparlers sur la signature du défenseur Kalidou Koulibaly.

L’Inter Milan était intéressé par l’international sénégalais mais ne souhaitait qu’un prêt.

Dans l’état actuel des choses, il n’est pas prévu que les Bleus autorisent un prêt pour Koulibaly.

Hakim Ziyech

Le club Al Nassr de Cristiano Ronaldo est proche d’un accord pour signer l’ailier Hakim Ziyech, les conditions personnelles ne devant pas poser de problème.

Ziyech était sur le point de déménager au PSG en janvier, mais il est tombé en panne à cause de la paperasse et il est resté sur place.

Romelu Lukaku

Comme Sky Sports Nouvelles a précédemment rapporté, l’attaquant Romelu Lukaku devrait rester dans le football européen malgré le vif intérêt de l’Arabie saoudite.

L’Inter Milan veut le signer mais privilégie à nouveau un prêt. Dans l’état actuel des choses, Chelsea est catégorique : un accord de prêt n’est pas à leur ordre du jour.

