Chelsea, Newcastle, le Real passent tous sur Ronaldo

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Chelsea ne s’intéresse pas à Ronaldo

Chelsea n’a pas l’intention de signer Cristiano Ronaldo car ils ont un accord pour le RB Leipzig Christophe Nkunku enveloppé, selon La norme du soir.

Bien que l’équipe portugaise de Ronaldo entame bientôt sa campagne de Coupe du monde contre le Ghana, il y aura beaucoup de discussions autour de l’avenir de l’attaquant en raison de son départ de Manchester United, faisant de lui un agent libre.

Chelsea avait été lié au joueur de 37 ans l’été dernier, mais Thomas Tuchel a rejeté toutes les idées du propriétaire du club Todd Boehly pour le signer.

2 Connexe

Avec Graham Potter maintenant dans la pirogue à Stamford Bridge, il est entendu que Ronaldo ne correspondrait pas au style de jeu mis en œuvre et il n’est toujours pas prévu de le signer.

Les Blues ont décidé de faire venir Nkunku et seraient confiants de sceller un transfert de 50 millions de livres sterling pour le joueur de 25 ans.

Toute autre signature dans les zones avancées dépendrait des départs, avec Hakim Ziyech recherché par l’AC Milan et Christian Pulišić recevoir l’attention de la Juventus.

Comme des sources l’ont dit à ESPN, Newcastle United n’est pas non plus intéressé par la signature de Ronaldo malgré le fait que les Red Devils n’imposent aucune restriction sur l’endroit où l’attaquant peut aller ensuite.

On s’attend à un vif intérêt de la part du Moyen-Orient, un club saoudien anonyme ayant proposé un contrat d’une valeur de 2 millions de livres sterling par semaine.

Dans une vidéo sur sa chaîne YouTubeFabrizio Romano a déclaré que le Real Madrid s’était également exclu de la course pour Ronaldo.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Chelsea est le dernier club à avoir refusé la possibilité de signer Cristiano Ronaldo, qui est maintenant un agent libre. PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP via Getty Images

PAPIER GOSSIP

– La Juventus pourrait choisir d’envoyer Leandro Paredes retour au Paris Saint-Germain cet été et délestage Weston McKennie pour 25 à 30 millions d’euros pour les aider à signer la Lazio Sergej Milinkovic-Savicrapports Calciomercato. Adrien Rabiot le contrat doit se terminer cet été, et qu’il soit ou non signé pour un nouvel accord lucratif pourrait également avoir un impact sur le fait que le Bianconeri sont en mesure de signer l’international serbe.

– chrétien falk a déclaré que le milieu de terrain du RB Leipzig Konrad Laimer a dit non à un transfert à Chelsea et veut rejoindre le Bayern Munich cet été. L’international autrichien a été avec Die Roten Bullen depuis 2017 mais devrait partir en tant qu’agent libre à l’expiration de son contrat à la fin de la saison.

– L’Internazionale espère signer un arrière gauche qui pourra remplacer Robin Gosens le départ de l’Allemand en janvier semblant de plus en plus probable, et La Gazzetta dello Sport ont déclaré que l’équipe de Serie A regardait le Stade Rennais Adrien Truffert. Les éclaireurs ont regardé 11 fois le joueur de 21 ans et reviennent avec des rapports positifs à chaque occasion, bien qu’il soit évalué à 15 millions d’euros.

– Aston Villa, Fulham et la Juventus surveillent tous la situation du défenseur central de Benfica Antonio Silvaselon Ekrem Konour. Le joueur de 19 ans a connu une saison décisive qui l’a même vu inclus dans l’équipe du Portugal pour la Coupe du monde.

– Hoffenheim cherche à signer un nouvel attaquant et à avoir Wolfsburg Luca Waldschmidt dans leur ligne de mire, comme le rapporte Botteur. Il est même suggéré que les premiers contacts ont eu lieu pour le joueur de 26 ans, qui n’a réussi que 322 minutes dans toutes les compétitions ce trimestre et n’a pas encore enregistré de contribution directe au but.