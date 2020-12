Frank Lampard a déclaré que Chelsea ne prétendait pas au titre de Premier League et s’est engagé à apporter des changements contre Aston Villa alors qu’il cherchait une réaction à leur chute de forme.

Chelsea a été battu 3-1 à Arsenal le lendemain de Noël, sa troisième défaite en quatre matches de Premier League qui les fait glisser à la huitième place du tableau.

Lampard s’était déjà plaint du calendrier de Chelsea en affirmant qu’il serait « presque impossible » de jouer la même équipe sur deux matches en 48 heures, mais il avait laissé entendre qu’il laissait tomber plusieurs noms de stars après une démonstration terne à l’Emirates Stadium.

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, faisait partie de plusieurs personnalités qui ont déclaré que Chelsea était de véritables challengers cette saison, mais Lampard s’est une fois de plus hérissé à l’idée qu’ils devraient être considérés parmi les favoris, malgré les dépenses de plus de 220 millions de livres sterling cet été pour les joueurs.

« Il y aura des changements [against Aston Villa] et je le savais de toute façon « , a déclaré Lampard. » Je ne vais certainement pas frapper le tambour à propos de notre rotation rapide après notre performance [against Arsenal]. Ce n’est pas le point important. En jouant deux matchs en deux jours, nous devons quand même faire des changements.

« Certains d’entre eux se produiront désormais à cause de la façon dont le jeu s’est déroulé et les gens devront entrer et injecter l’énergie et la personnalité qui sont dans nos performances normales.

« Normalement, la raison pour laquelle nous sommes allés tant de matchs invaincus était à cause de cela. Nous nous en sommes sortis et nous devons y revenir rapidement. C’est peut-être là où nous en sommes en tant qu’équipe.

« Les gens voulaient nous parler en tant que prétendants au titre, mais je n’ai jamais accepté que ce soit le cas parce que nous ne sommes pas là. Cela prend du temps à construire. Des jeux comme le samedi sont ceux dont nous devons tirer une très grande leçon, tout le monde y compris moi-même parce que quand Je vois que dans la première moitié d’aujourd’hui, je n’aime pas ça, ça ne peut pas arriver.

«Nous avons vu des résultats fous cette saison et beaucoup d’équipes ont connu des hauts et des bas. À la minute où nous sommes dans une position où sur les quatre derniers matchs, nous en avons perdu trois et en avons remporté un. une réaction. »

Timo Werner et Mateo Kovacic seront probablement parmi ceux qui ont quitté la formation de départ de Chelsea après que la paire ait été remplacée à la mi-temps contre Arsenal.