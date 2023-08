Chelsea ne veut pas de lui, l’Inter ne le signera pas : quelle est la prochaine étape pour Lukaku ?

Romelu Lukaku avait tout. Ou, plus précisément, tout ce à quoi on peut raisonnablement s’attendre quand on est un attaquant de 30 ans qui a sous-performé par rapport à son énorme salaire, souffert d’une campagne entravée par des blessures, manqué des places sur la plus grande scène (comme à la Coupe du Monde et la finale de la Ligue des Champions) et est sous contrat avec un club comme Chelsea, qui ne veut pas de lui et souhaite désespérément son départ.

Lukaku avait une équipe et une ville qui l’aimaient – ​​un endroit où il se sentait à l’aise, après y avoir passé trois des quatre dernières saisons. Il savait que l’Inter, où il a joué en prêt la saison dernière, aurait du mal à le recruter directement de Chelsea. Le club milanais était toujours soumis à un accord de règlement avec l’UEFA, l’instance dirigeante du football européen, ce qui signifiait qu’en raison de violations antérieures du fair-play financier, ses dépenses allaient être plafonnées.

Mais Lukaku savait aussi qu’ils voulaient désespérément le garder et, tout aussi important, Chelsea voulait qu’il parte pour aider à équilibrer les comptes, idéalement dans le cadre d’un contrat permanent, même si un prêt ferait l’affaire. Et lorsque deux parties sont suffisamment désespérées pour vouloir que quelque chose se produise, elles font généralement des compromis et trouvent un moyen. (Il n’y avait pas non plus d’alternative viable autre qu’un déménagement en Arabie Saoudite, ce qui ne l’intéressait franchement pas : la combinaison de l’âge, du salaire et des performances médiocres signifiait que personne d’autre n’était sur le marché pour lui.)

Il était dans une bonne position, il l’était vraiment.

Il est vrai que les objets que vous tenez peuvent se briser et s’effriter entre vos doigts comme de la poussière, mais voici quelqu’un qui a pris un marteau sur ce qu’il tenait et l’a brisé lui-même pour le réduire en poussière. Et à une semaine de la fin du mercato européen, Lukaku est toujours bloqué à Chelsea.

Jusqu’à la mi-juillet, l’avenir de Lukaku semblait destiné à suivre un scénario familier. Il a déclaré son amour pour l’Inter et a déclaré qu’il voulait y rester et que ce sentiment était réciproque.

Chelsea avait quitté Lukaku, et ils l’avaient fait pour plusieurs raisons. En partie parce qu’il n’avait pas bien réussi après sa signature à l’été 2021, en partie parce qu’il avait donné un entretien non autorisé cela a tellement irrité le club et ses fans que il a ensuite dû s’excuseret en partie parce que Chelsea, sous un nouveau propriétaire, se dirigeait dans une nouvelle direction avec moins de vétérans aux salaires élevés.

Hélas, le problème pour Chelsea était que même s’ils avaient quitté Lukaku, ils n’avaient pas quitté le contrat de Lukaku, ce qui leur coûtait environ 45 millions de dollars par saison en salaires et en amortissements. Prendre un coup comme celui-là – pour un gars qui ne produisait pas – allait être extrêmement douloureux, compromettant peut-être les chances de Chelsea de respecter les réglementations de la Premier League et de l’UEFA en matière de stabilité financière. C’est ce qui se produit lorsque vous dépensez plus de 680 millions de dollars lors des fenêtres de transfert précédentes, comme Chelsea l’avait fait, donc la logique suggérait qu’à un moment donné, ils trouveraient un terrain d’entente.

Le 12 juillet, l’Inter pensait avoir conclu un accord verbal sur une indemnité de transfert de 30 millions d’euros (32 millions de dollars), passant à 35 millions d’euros (38 millions de dollars) avec primes de performance. Pour que cela fonctionne, Lukaku accepterait une réduction de salaire en échange d’un contrat à plus long terme, passant des trois années qu’il lui restait à Chelsea à cinq à l’Inter. Chelsea en prendrait un coup – ils avaient payé plus de 3,5 fois plus pour l’acquérir en 2021, et sa « valeur comptable » résiduelle dépassait les 60 millions d’euros – mais ils économiseraient beaucoup sur son salaire.

Et puis vint le rebondissement auquel personne ne s’attendait.

Lukaku était prêt à rejoindre l’Inter, mais après avoir apparemment quitté la grille, tout son avenir est désormais incertain. Joosep Martinson – UEFA/UEFA via Getty Images

L’Inter et Chelsea ont contacté Lukaku et son avocat, Sébastien Ledure, mais tous deux, sans avertissement, sont devenus sombres. Les appels sont restés sans réponse, les messages aussi. Ses coéquipiers de l’Inter n’ont pas non plus eu de chance de le retrouver, notamment Lautaro Martínez, dont il avait assisté au mariage six semaines plus tôt en compagnie de Megan Thee Stallion, rien de moins.

Était-ce une tactique de négociation ? Avait-il un nouveau numéro et avait-il oublié d’en parler à quelqu’un ? Son crédit d’itinérance avait-il expiré et il n’y avait pas de Wi-Fi à proximité ? Nous ne le savons tout simplement pas.

Ce que nous savons, c’est que le 17 juillet, deux jours après que l’Inter a annoncé publiquement qu’il était injoignable pendant des jours et qu’ils l’avaient abandonné, des rumeurs ont émergé selon lesquelles Ledure avait été en contact, Lukaku était prêt à parler et même demander pardon pour son silence radio. Mais à ce moment-là, l’Inter en avait assez. Les Ultras de l’Inter l’ont également fustigé dans un communiqué sévère.

Nous savons également que des histoires ont commencé à apparaître liant Lukaku à la Juventus, ce qui aurait été un virage quelque part entre Sol Campbell et Benedict Arnold. Lukaku avait toujours insisté sur le fait qu’il ne jouerait jamais pour la Juve et, en fait, il a été victime d’insultes racistes de la part de certains supporters de la Juve lorsque les clubs se sont rencontrés en demi-finale de la Coppa Italia trois mois plus tôt. De nombreux fans de la Juve n’ont pas tardé à annoncer sur les réseaux sociaux qu’ils ne voulaient pas de Lukaku, répétant haut et fort le message à la hiérarchie du club lors du traditionnel match amical de pré-saison entre l’équipe première et l’équipe des moins de 23 ans.

jouer 1:26 Romelu Lukaku est-il sur le point de rejoindre la Saudi Pro League ? Gab Marcotti et Julien Laurens discutent des options pour l’avenir de Romelu Lukaku après que Mauricio Pochettino l’a exclu de ses projets à Chelsea.

Le lien avec la Juventus a toujours semblé étrange. Laissant de côté le sentiment des fans – et vous ne devriez vraiment pas le laisser de côté, car ce sont vos clients – la Juventus est dans une situation financière désastreuse et ne jouera pas au football européen cette année. La seule façon pour eux de signer Lukaku était de vendre leur avant-centre sortant, Dusan Vlahovic, et les journaux furent bientôt remplis d’histoires sur la façon dont un improbable Vlahovic pour Lukaku, plus de l’argent, était en cours d’élaboration avec Chelsea.

C’était improbable car cela n’avait guère de sens pour les deux clubs. Le principal attrait de Chelsea était que même s’ils ne seraient pas vraiment ravis de Vlahovic (mauvaise saison, bilan de blessures, salaires élevés), au moins il n’était pas Lukaku, qu’ils aimaient encore moins. Beaucoup moins. L’appel à la Juve ? Mis à part le fait que l’entraîneur Max Allegri aurait été un fan de Lukaku, c’est difficile à dire.

Les spéculations ont couru sur un échange jusqu’à ce que la Juve l’arrête pour plusieurs raisons : Vlahovic a clairement fait savoir qu’il ne voulait pas bouger, la réaction des fans a été intense et parce qu’ils n’ont jamais vraiment été dans l’idée au départ. De son côté, Chelsea a toujours nié être après Vlahovic, ce qui nous amène au présent.

Alors que le temps des transferts tourne, les agents et intermédiaires de toute l’Europe tentent de conclure des accords avec des clubs qui pourraient avoir besoin d’un attaquant. Il y a eu des rapports liant Lukaku à Tottenham après la vente de Harry Kane (maintenant que aurait été un bon tour de talon !) et la Roma, où José Mourinho (qui l’a signé à Manchester United) a besoin d’un avant-centre, mais un peu comme l’Inter, ils ne peuvent pas vraiment se le permettre avec le prix de Lukaku.

On a l’impression que Lukaku est proposé à des équipes de toute l’Europe comme il l’était avant, sauf que maintenant – on pourrait l’imaginer – le prix continue de baisser, à la fois en termes d’exigences de Chelsea et de ses propres attentes salariales. Le problème, encore une fois, c’est qu’il faudrait une baisse très forte pour que les clubs qui pourraient être intéressés par lui puissent se le permettre. Et ceux qui le peuvent ne sont pas intéressés.

Le résultat le plus logique semblerait être une sorte d’accord de prêt afin que Chelsea ne reste pas à la charge du salaire monstre de Lukaku. (Oui, il était l’un des 10 joueurs les mieux payés au monde en 2022-23). Mais même cela est difficile. Chelsea n’est autorisé à prêter que cinq joueurs en dehors de l’Angleterre. Ils ont déjà utilisé trois de ces places, et une autre ira probablement à Deivid Washington, qu’ils viennent de signer de Santos et qui devrait rejoindre Strasbourg pour la saison 2023-24.

Si Lukaku ne part pas d’ici le 1er septembre ? Eh bien, il y a toujours l’Arabie Saoudite, où le marché est ouvert jusqu’au 20 septembre, n’est-ce pas ? Oui et non. Al Hilal, le club le plus intéressé par lui, vient de recruter Aleksandar Mitrovic de Fulham pour 60 millions de dollars, et il occupe le même poste.

Et même si l’on peut penser que chaque club saoudien a de l’argent à dépenser, en réalité seuls quatre – Al Hilal, Al Ahli, Al-Ittihad et Al Nassr, tous contrôlés par le Fonds d’investissement public – ont réalisé l’essentiel du travail. dépenses. Non seulement ils sont limités, selon les règles de la ligue, dans le nombre de joueurs étrangers qu’ils peuvent avoir (huit), mais les avant-centres de ces quatre équipes sont Mitrovic, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo et Roberto Firmino, ce qui signifie qu’il n’y a pas beaucoup de place pour Lukaku.

L’aspect le plus fascinant est que nous n’avons pas eu de nouvelles de Lukaku. Nous n’avons pas entendu ce qu’il pensait de la situation et ce qui l’avait fait changer d’avis, ce qui est étrange, car ce n’est pas la première fois qu’il fait un virage à 180 degrés et bifurque dans une direction différente. À l’été 2017, tout était convenu pour qu’il rejoigne Chelsea en provenance d’Everton quand, du coup, il choisit Manchester United, soi-disant sur les conseils de sa mère, dont il est très proche. Cela a laissé tout le monde sous le choc (et ne s’est pas bien terminé).

Est-ce une situation similaire ? Une intuition de dire « non » à l’Inter, comme celle qui, comme le raconte l’histoire, a poussé sa mère à se tourner vers Chelsea il y a six ans ? Peut être. Il connaît le principe : il a eu au moins trois agents différents au fil des ans, il est professionnel depuis 14 ans et a joué pour sept clubs différents. En fait, seul Neymar a généré plus d’indemnités de transfert cumulées.

La grande différence est qu’en 2017, son stock était élevé et il disposait d’un autre point d’atterrissage. Il est difficile de voir où il peut atterrir maintenant, obligé de réfléchir à la décision la plus irréfléchie : ne pas décrocher le téléphone.