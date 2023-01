Chelsea ne peut pas soutenir de gros contrats à l’avenir

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré que Chelsea ne serait pas en mesure de maintenir son niveau de dépenses depuis l’arrivée du propriétaire Todd Boehly.

Chelsea a conclu sa cinquième signature de la fenêtre de transfert de janvier samedi en battant Arsenal à la signature de Mykhailo Mudryk – un accord selon des sources d’ESPN vaut environ 100 millions d’euros.

Le club de l’ouest de Londres a également accueilli João Félix de l’Atletico Madrid en prêt, Benoit Badiashile de l’AS Monaco, Andrey Santos de Vasco da Gama et David Datro Fofana de Molde.

Samedi, Chelsea se rendra à Liverpool, qui n’a signé qu’un seul joueur cette fenêtre – Cody Gakpo du PSV Eindhoven – et interrogé sur la différence de dépenses lors d’une conférence de presse vendredi, Klopp a déclaré: “Je ne vois pas d’investissement s’arrêter à l’avenir, ce qui signifie que nous devons également le faire.

“Je crois à 100% au coaching, au développement et à la constitution d’équipes. Mais en attendant, les managers sont tous bons et ils y croient aussi.

“Donc, s’ils commencent à dépenser, si nous ne dépensons pas, vous aurez un problème. Je ne suis pas sûr que Chelsea puisse le faire pendant les 10 prochaines années.”

Matthew Ashton – AMA/Getty Images

L’entraîneur-chef de Chelsea, Graham Potter, a déclaré que Mudryk pourrait être en ligne pour faire ses débuts samedi, bien qu’il ait déclaré qu’il ne s’attendait pas à beaucoup plus d’arrivées cette fenêtre.

“Je ne pense pas qu’il y en aura trop [more signings] pour être honnête. Je n’ai rien à redire sur l’équipe”, a déclaré Potter. “Janvier est très complexe. Vous voudrez peut-être A, B et C, mais ils ne sont pas disponibles en termes de besoin de position.

“Vous cherchez toujours à renforcer votre équipe et nous l’avons fait. Lorsque les joueurs reviennent, nous avons une équipe passionnante de joueurs. Vous devez analyser l’équipe et analyser où elle en est.

“Parfois, il s’agit d’ajouter et parfois de retirer des joueurs. C’est au cas par cas et nous l’examinerons au fur et à mesure.”

L’affrontement de samedi en Premier League sera le 1 000e match de Klopp à la tête de Liverpool depuis son arrivée à Anfield en 2015.

Liverpool, qui a remporté les titres de Premier League, de Ligue des champions et de FA Cup sous Klopp, devait être à nouveau le principal rival de Manchester City cette saison, mais ils ont enduré un mandat décevant jusqu’à présent.

Leur affichage lamentable lors de la défaite 3-0 du week-end dernier à Brighton a signifié que Liverpool a perdu des matchs de championnat consécutifs pour la deuxième fois cette saison et a subi six défaites au total, trois fois plus qu’en 2021-22.

Klopp, cependant, n’abandonne pas encore la saison.

“La plupart du temps, cela va dans la bonne direction pour moi et ce que vous en apprenez, c’est que vous résolvez les problèmes de football avec des solutions de football et qu’il y a toujours une issue”, a-t-il déclaré.

“Pour moi, c’est le meilleur travail au monde. Pas un travail relaxant ou beaucoup de vacances.”

Les informations de Reuters ont contribué à ce rapport.