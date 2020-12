Alors que les fans de Chelsea auront regardé Olivier Giroud mettre Séville à l’épée avec le plus grand plaisir mercredi, les supporters d’Arsenal qui ont attrapé le match doivent avoir regardé à travers leurs doigts.

Parce que ce qu’ils donneraient pour un attaquant capable de marquer deux buts dans un match pour le moment, sans parler du double de ce montant.

Et voici un ancien joueur qui faisait exactement cela pour assurer la première place du groupe G de la Ligue des champions pour les Bleus.

De plus, il l’a fait avec le parfait combo pied gauche, pied droit, tête et pénalité.

Sa performance était un autre rappel de ses capacités et il est difficile d’imaginer un joueur plus sous-estimé à l’époque de la Premier League que le Français.

Giroud se serait fait expulser de lui pendant ses jours avec Arsenal, mettrait les autres en jeu dos au but, les mettrait en place avec des renversements et des licenciements, et marquerait ses propres buts.

Tout ce que vous attendez d’un avant-centre dans une formation 4-2-3-1, le système Arsene Wenger a préféré.

Même ainsi, la contribution de Giroud n’était souvent pas suffisante pour de nombreux Gooners, qui le fustigeaient de ne pas être suffisamment inscrit sur la feuille de match.