Chelsea ne paniquera pas sur le marché des transferts après sa défaite contre Leeds United

L’entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, a minimisé la nécessité de recruter de nouveaux joueurs après une défaite 3-0 à Leeds United en Premier League dimanche, affirmant que son équipe actuelle aurait pu gagner le match.

Tuchel a précédemment déclaré que Chelsea cherchait à renforcer ses rangs avant la fin de la fenêtre de transfert, avec un défenseur central et un attaquant les priorités, mais ne recourrait pas à l’achat de panique.

– Notes de Chelsea: Mendy obtient 3/10 après avoir hurlé contre Leeds

Malgré la signature du défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly de Naples, l’arrière-garde de Chelsea a vu plus de départs que d’arrivées car Antonio Rudiger et Andreas Christensen ont tous deux quitté le club.

“La période de transfert est toujours ouverte et elle arrive de plus en plus tard et nous devons nous concentrer sur ce que nous avons et ce que nous pouvons faire”, a déclaré Tuchel aux journalistes après le match à Leeds.

Deux buts en cinq minutes en première mi-temps ont permis aux hôtes de prendre une avance de 2-0 avec Chelsea, qui a terminé avec 10 hommes, incapable de faire face à l’intensité.

Le manager de Chelsea, Thomas Tuchel, réagit lors de la défaite de son équipe en Premier League face à Leeds United. Getty Images

“Tout allait bien. Je crois toujours que nous pouvons gagner avec cette équipe à Leeds. C’est plus notre faute que le mérite de quiconque”, a déclaré Tuchel.

Il a ajouté qu’il n’était pas choqué que la défaite soit survenue après une solide performance contre Tottenham Hotspur, avec qui Chelsea a fait match nul 2-2 dimanche dernier.

“Il n’y a pas le temps d’être choqué. Pendant 20 minutes, nous l’avons fait. Mais ensuite, nous avons fait des choses qui nous ont coûté la domination et la chance de créer plus d’occasions”, a ajouté Tuchel.

“Mais encore, nous n’avons pas invité la pression ni créé d’occasions. Nous n’étions pas sous pression ou dans le chaos.”