Chelsea n’a pas encore soumis l’offre d’Ousmane Dembele au milieu de la “confiance” sur l’accord avec Sterling

Malgré des informations contraires en provenance de France, Chelsea n’a pas encore déposé d’offre pour l’ailier barcelonais Ousmane Dembele, dont le contrat au Camp Nou expire le 1er juillet.

Les Bleus ont été fortement liés à un déménagement du Français, qui a déjà bien travaillé avec Thomas Tuchel au Borussia Dortmund, et L’Equipe a rapporté qu’ils avaient fait une offre pour que le joueur de 24 ans déménage à Stamford Bridge cet été. .

Cependant, de tels rapports sont loin de la vérité, selon le Guardian, avec Jacob Steinberg révélant que Tuchel et co. n’ont pas encore déposé d’offre en attendant de voir comment ses pourparlers avec Barcelone progressent.

Tel qu’il est – #tel qu’il est – Chelsea n’a pas encore fait d’offre à Dembele. L’accent est mis sur le tri de Sterling et Ake. Dembele n’a pas encore pris de décision finale sur son avenir à Barcelone, bien qu’il semble peu probable qu’il prolonge. Xavi veut le garder #cfc – Jacob Steinberg (@JacobSteinberg) 28 juin 2022

L’agent de Dembele a eu une réunion avec Joan Laporta lundi pour discuter de l’avenir de son client, mais aucun accord n’a encore été conclu, Barcelone ne voulant pas céder aux demandes de Dembele et le Français désireux d’être apprécié comme il le mérite.

Chelsea vise le trio de Manchester City

Pendant ce temps, Chelsea tient à un trio de stars de Manchester City, Raheem Sterling étant apparemment le plus proche de déménager à Stamford Bridge cet été.

On pense qu’il y a “la confiance de tous les côtés” qu’un accord sera conclu pour l’Anglais, qui n’a plus que 12 mois sur son contrat à Manchester, et qui deviendrait la première recrue de l’ère Todd Boehly.

Chelsea a pris contact avec Manchester City au sujet de Raheem Sterling aujourd’hui. L’offre pour l’attaquant anglais est attendue prochainement. Confiance de tous côtés ça se fera #cfc #mcfc – Jacob Steinberg (@JacobSteinberg) 27 juin 2022

Pendant ce temps, les Blues tiennent également à leur ancien défenseur Nathan Ake et à son coéquipier Oleksandr Zinchenko, mais on ne sait pas si les Cityzens seraient prêts à renforcer un rival à hauteur de trois nouveaux visages.

