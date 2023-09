Chelsea met fin au contrat de Bruno Saltor moins de quatre mois après le début de l’ère Mauricio Pochettino | Actualités footballistiques

L’entraîneur de l’équipe première de Chelsea, Bruno Saltor, a quitté le club au milieu d’un remaniement de l’équipe de Mauricio Pochettino.

Pochettino n’a pas encore décidé s’il fera appel à son propre remplaçant.

Après six matchs, Chelsea connaît son pire début de saison depuis 1978.

Saltor est arrivé à Stamford Bridge en tant que membre de l’équipe d’entraîneurs de Graham Potter, et il a agi en tant que patron intérimaire de Chelsea, lorsque l’ancien manager de Brighton a été limogé après seulement 31 matches à la tête.

Potter et Saltor ont travaillé ensemble à Brighton où l’Espagnol était entraîneur de développement des jeunes.

Mais Actualités Sky Sports a confirmé que Saltor a également quitté Chelsea, les deux parties étant parvenues à un accord mutuel pour mettre fin aux deux années restantes de son contrat.

Poch : Les joueurs doivent « grandir »

Mauricio Pochettino a appelé ses joueurs à « grandir » collectivement après que la défaite 1-0 contre Aston Villa les ait condamnés ce week-end à leur pire départ dans l’élite depuis 45 ans.

Pochettino sera désormais privé de son attaquant partant Nicolas Jackson, qui a écopé d’un cinquième carton jaune lors de son sixième match de Premier League pour se mériter une suspension d’un match, et de Malo Gusto après le carton rouge du Français.

Mais l’équipe au sens large n’a plus réussi à marquer lors de trois matchs consécutifs et cette mauvaise série a laissé les Blues 14e en Premier League, avec leur maigre récolte de cinq points après six matchs, leur pire retour depuis 1978.

« Nous devons grandir en équipe, pas seulement de manière individuelle », a déclaré Pochettino. « Un joueur comme Nicolas est si jeune et se fraye un chemin vers la Premier League et apprend.

« Il a besoin de temps, et dans ce type de jeu, nous sommes en compétition et voulons gagner. Mais les joueurs, lorsqu’ils sont jeunes, ont besoin d’apprendre avec l’expérience et lorsqu’ils commettent une erreur.

« C’est pourquoi nous sommes déçus parce que nous payons trop de situations comme celle-ci. Des choses comme celle-ci sont un autre petit détail et, en fin de compte, nous perdons la partie. Nous sommes dans une situation que nous devons changer le plus rapidement possible. «

Neville : le chaos à Chelsea est « un mystère »

Gary Neville, expert de Sky Sports :

« Que se passe-t-il ? J’ai une grande confiance en Mauricio Pochettino, mais il a juste un énorme paquet de cartes et il a probablement du mal à savoir quelle main jouer.

« C’est un mystère en ce qui concerne ce qui se passe à Chelsea. Je l’ai déjà dit, parfois le chaos envahit le club. Je l’ai dit à propos de United et il n’y a aucun doute là aussi.

« Il y aura des changements, je ne pense pas qu’ils changeront de manager du tout, mais je pense qu’il y aura des changements en termes de façon dont ils gèrent leurs affaires et qui fera les affaires dans les 12 prochains mois.

« Je ne vois pas comment cela va durer, c’est de la folie. Ils vont devoir s’accrocher, car pour le moment, ils ont vraiment mal commencé. Il va falloir que les résultats s’améliorent. rapidement. »