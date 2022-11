Chelsea Manning : pourquoi elle a divulgué des secrets militaires américains

À 34 ans, Chelsea Manning, célèbre pour avoir divulgué des documents militaires américains confidentiels, a publié un livre « révélateur » sur l’incident.

“C’est une histoire de passage à l’âge adulte”, a déclaré lundi Manning à l’émission Your Morning de CTV. “Les épreuves et les tribulations d’une personne vraiment jeune … ce genre d’événements qui se sont produits et mon enfance et mon éducation.”

Manning, qui était un analyste du renseignement de l’armée américaine pendant les guerres en Irak et en Afghanistan, a divulgué des milliers de documents militaires et diplomatiques à WikiLeaks en 2010. Ceci est considéré comme la plus grande violation de documents classifiés de l’histoire américaine.

L’un des documents comprenait une vidéo du champ de bataille montrant des soldats confondant des civils et un journaliste avec des insurgés.

“C’était évidemment quelque chose que j’avais pensé à faire et que je voulais vraiment”, a déclaré Manning. “J’avais passé essentiellement les deux semaines précédentes à essayer de contacter le Washington Post et le New York Times.”

Son livre, “README.txt” commence par les moments qui ont précédé la fuite.

“Il y a eu ce blizzard et j’ai dû creuser une voiture dans la neige”, a déclaré Manning.

Sans électricité chez sa tante, elle a fait le voyage périlleux vers un Starbucks où elle a téléchargé les documents en ligne.

“J’ai juste pensé à abandonner sur-le-champ, à tout abandonner et à dire simplement:” Vous savez, ce n’est tout simplement pas censé être “, a déclaré Manning.

En août 2013, elle a été condamnée pour six infractions à la loi sur l’espionnage et 14 autres infractions pour avoir divulgué plus de 700 000 documents. Elle a été initialement condamnée à 35 ans.

Le livre de Manning détaille son séjour en prison où elle est sortie en tant que femme transgenre. En 2017, le président américain de l’époque, Barack Obama, a utilisé ses pouvoirs de clémence pour réduire la peine de Manning 30 ans plus tôt que prévu.

Depuis sa libération, Manning explique dans son livre comment elle navigue dans le monde.

“Ils (les gens en prison) m’ont traitée comme un être humain, mais maintenant j’avais besoin de naviguer dans un monde plus vaste avec cette nouvelle identité”, a-t-elle déclaré. “C’est une lutte, en quelque sorte, de vivre et d’apprendre, parce que j’apprends essentiellement à être un adulte dans la trentaine, par opposition à la vingtaine.”



