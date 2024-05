Chelsea Manalo : la première Philippine noire couronnée Miss Univers Philippines

CNN

L’Américaine philippine Chelsea Manalo est devenue mercredi la première femme noire à être couronnée Miss Univers Philippines.

Née d’une mère philippine et d’un père afro-américain, la victoire de la jeune femme de 24 ans a été célébrée sur les réseaux sociaux comme contribuant à « briser » les idéaux de beauté traditionnels de longue date dans le pays.

« La victoire de Chelsea remet en question notre préférence enracinée pour la beauté (les traits) eurocentriques et les teints plus clairs dans notre pays », a écrit un utilisateur en réponse à une publication Instagram de la victoire sur le compte officiel de Miss Univers Philippines. « Les normes de beauté philippines ont été brisées en morceaux », lit-on dans un autre.

Représentant Bulacan, une province au nord de Manille, Manalo a battu 52 autres concurrents venus de tout l’archipel et d’outre-mer. La compétition s’est déroulée au SM Mall of Asia Arena à Pasay.

Alors que la compétition se limitait aux cinq finalistes, on a demandé à Manalo sur scène comment elle utiliserait sa beauté et sa confiance en soi pour responsabiliser les autres.

« En tant que femme de couleur, j’ai toujours été confrontée à des défis dans ma vie. En fait, on m’a dit que la beauté avait des normes », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’on lui avait appris à « croire en ma mère, à toujours croire en soi, à respecter les vœux que l’on a faits ».

« Grâce à cela, j’influence déjà beaucoup de femmes qui me font face en ce moment », a-t-elle déclaré en regardant l’arène bondée.

Empire TV Philippines/ YouTube Chelsea Manalo représentera les Philippines au concours Miss Univers au Mexique en septembre.

La victoire de Manalo s’inscrit dans un débat plus large sur la diversification des notions de beauté aux Philippines, un pays où certains idéaux occidentaux ont longtemps persisté, façonnés en partie par le passé colonial du pays.

Les acteurs et mannequins à la peau plus claire jouent généralement dans les grandes émissions de télévision, les films et les campagnes de mode et, comme cela est courant dans d’autres pays asiatiques, les traitements et produits éclaircissants pour la peau sont omniprésents.

Manalo, qui a commencé le mannequinat à 14 ans, a décrit ses propres insécurités en grandissant, dans une vidéo YouTube sur Empire Philippines, qui a diffusé l’événement en direct.

« J’ai grandi avec des insécurités car j’ai toujours été victime d’intimidation à cause de ma peau et de mon type de cheveux », a-t-elle déclaré, remerciant ses amis et sa famille de l’avoir aidée à « réaliser que je suis belle à ma manière extraordinaire ».

Manalo représentera les Philippines au concours Miss Univers qui se tiendra au Mexique en septembre.

Elle vise à remporter le cinquième titre pour le pays, après Gloria Diaz en 1969, Margie Moran en 1973 et Pia Wurtzbach en 2015 (après que l’animateur Steve Harvey ait initialement déclaré le mauvais gagnant.) Catriona Gris a été le dernier Philippin à remporter le titre en 2018.

Plus de 100 pays seront représentés à Miss Univers 2024. Cette année, la compétition supprimera tout limite d’âge supérieure fixé pour ses concurrents – auparavant, les concurrents devaient être âgés de 18 à 28 ans.

L’organisation Miss Univers a fait l’objet d’un examen minutieux ces dernières semaines, en tant que société mère de l’organisation Miss USA. Miss USA et Miss Teen USA résigné de leurs fonctions plus tôt en mai, au milieu d’allégations de mauvaise gestion, d’un environnement de travail toxique et de conditions ayant un impact sur leur santé mentale.