Chelsea, Man United, Tottenham veulent Dumfries

Avec la fenêtre de transfert de janvier maintenant ouverte dans toute l’Europe, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Race for Dumfries comprend le trio de Premier League Chelsea, Man United et Tottenham

Chelsea, Manchester United et Tottenham Hotspur font partie des clubs qui cherchent à signer l’arrière droit de l’Internazionale Denzel Dumfriesselon un rapport de La Gazzetta dello Sport.

Le Nerazzurri avait rejeté toute avance pour le Néerlandais au cours de l’été, mais ses performances impressionnantes lors de la Coupe du monde ont ravivé l’intérêt de le signer.

Chelsea voit le joueur de 26 ans comme une alternative à Reece Jamesqui a été une figure clé des Blues avant et depuis l’arrivée du manager Graham Potter, mais James a lutté contre les blessures et est actuellement absent.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga et plus (États-Unis)

– Mailbag : sélections du XI mondial, renaissance de Miguel Almiron, et plus encore

Man United a également recherché quelqu’un qui puisse offrir une option du côté droit de la défense au-delà Diogo Dalotet tandis que Aaron Wan-Bissaka a occupé ce poste pour les Red Devils depuis le retour du football national après la Coupe du monde, Dumfries serait considéré comme une amélioration significative.

Chelsea et Man United sont tous deux prêts à investir dans cette position, et il faudrait au moins 60 millions d’euros à l’Inter Milan pour négocier pour Dumfries.

Les Spurs se penchent sur les CP du Sporting Pedro Porro mais préfère Dumfries et cherchera au moins à essayer de signer le Néerlandais si l’Inter est réellement disposé à le laisser partir.

Dumfries a joué 20 fois pour l’Inter Milan en Serie A et en Ligue des champions cette saison, enregistrant deux buts et trois passes décisives.

La performance de Denzel Dumfries lors de la Coupe du monde au Qatar avec les Pays-Bas a ravivé l’intérêt pour l’ailier des clubs de Premier League. Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Manchester United et le Bayern Munich s’intéressent à l’attaquant de l’Eintracht Francfort Randal Kolo Muanitel que rapporté par L’Équipe. Malgré l’attention des Red Devils, un déménagement en Bavière serait la principale priorité de l’international français pour l’été.

– L’AC Milan espère de plus en plus pouvoir prolonger Raphaël Léaole contrat de passé son expiration actuelle de 2024, selon Sky Sports Italie. Milan a offert 7 millions d’euros par an, et l’ailier veut rester avec eux, ce qui devrait aider à la poursuite des négociations. La tenue de Serie A veut également un renouvellement pour Ismaël Bennacer et Olivier Giroud.

2 Connexe

-Défenseur de l’équipe nationale masculine des États-Unis et actuel agent libre Aaron Long devrait bientôt prendre une décision sur son avenir, comme le rapporte le blogueur MLS Tom Bogert. L’ancien joueur des Red Bulls de New York a déjà rejeté l’intérêt de l’Arabie saoudite et a réduit sa liste de destinations potentielles à deux clubs MLS, que Taylor Twellman d’ESPN a identifié comme les Sounders de Seattle et l’Inter Miami, les équipes de Liga MX Cruz Azul et CF Monterrey. ainsi que quelques clubs européens dont deux en Angleterre.

– Les discussions avancent bien entre le gardien du Borussia Mönchengladbach Yann Sommerde la direction et du Bayern Munich, selon Florian Plettenberg. Bien qu’il soit rapporté que Gladbach doit d’abord trouver un remplaçant, Plettenberg ajoute qu’on leur a offert le Copenhague Mathieu Ryanqui serait disponible pour 500 000 € et suscite également l’intérêt des clubs néerlandais et anglais.

– Arsenal a jeté son dévolu sur l’attaquant de 20 ans, recordman de Montpellier Élye Wahiselon Footmercato. Wahi aurait été surveillé par un certain nombre de clubs, dont la Juventus, Liverpool, Tottenham Hotspur et Manchester United, mais Arsenal serait en tête dans la course à sa signature. Le jeune attaquant a déjà inscrit 20 buts en Ligue 1 cette saison et, ce faisant, n’est devenu que le deuxième joueur à marquer 20 fois avant son 20e anniversaire au cours des 40 dernières années. Son palmarès n’est pas tout à fait aussi bon que Kylian Mbappe, qui a marqué 20 fois quand il avait 18 ans et 10 mois, mais il est meilleur que Karim Benzema (18 buts au même âge) et Thierry Henry (15 buts).