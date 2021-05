Chelsea, Liverpool et Leicester City se battent pour 2 Top 4 Spots

Thomas Tuchel voudrait que son équipe de Chelsea soit sûre de la participation à l’UCL avant de se rendre à Porto pour la finale de la Ligue des champions la semaine prochaine et ils auraient besoin d’une victoire contre Villa pour cela. Un match nul pourrait les faire sortir des quatre premiers si Liverpool et Leicester City gagnent leurs matchs respectifs. Liverpool et Leicester City doivent gagner leurs matchs s’ils veulent se qualifier pour l’Europe. Si ces deux équipes gagnent ou font match nul, Liverpool passerait grâce à leur meilleure différence de buts.

Chelsea est à Aston Villa et Liverpool accueille des adversaires de Crystal Palace avec rien à jouer. Leicester, cinquième place, doit de manière réaliste battre Tottenham et espérer que Chelsea ou Liverpool ne gagneront pas. L’équipe de Brendan Rodgers était dans le top quatre pendant la majeure partie de la saison dernière avant de rater le dernier jour et une répétition se profile pour Leicester après avoir abandonné les places de qualification en s’inclinant à Chelsea mardi.

West Ham, sixième, accueille Southampton et se qualifie pour la Ligue Europa. Tottenham et Everton sont derrière West Ham de trois points, qui joue au champion Man City.

Tottenham est à la septième place et occupe la place qui lui vaut une place dans la nouvelle Ligue de conférence Europa de troisième niveau, mais il pourrait être dépassé par son rival du nord de Londres, Arsenal, qui est un point en retard dans le match contre Brighton.

Toutes les places de relégation ont déjà été scellées avec la chute de Sheffield United, Fulham et West Bromwich.

