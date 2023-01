Chelsea-Liverpool absent après six minutes en raison d’un terrain gelé

L’entraîneur de Chelsea, Emma Hayes, a déclaré que le match n’aurait jamais dû commencer. Photo de Clive Rose/Getty Images

Les joueurs et les managers ont exprimé leur colère après l’annulation du match de Super League féminine entre Chelsea et Liverpool après seulement six minutes en raison du gel du terrain dimanche.

Le terrain avait été inspecté à 9h30 dimanche matin et le match a débuté à 12h30 malgré des plaques de glace visibles sur le terrain.

Les deux managers ont exprimé leur déception face à la décision, la patronne de Chelsea, Emma Hayes, affirmant que le match “n’aurait jamais dû commencer”.

“Vous pouviez voir dès les premières minutes que c’était comme une patinoire sur les côtés”, a déclaré Hayes. a déclaré à la BBC après la suspension du match.

“Ce n’est pas aux managers de décider si c’est le cas, c’est à la FA et aux officiels. Nous devons nous dire qu’il est temps de chauffer le sol. Nous devons prendre notre jeu au sérieux. Oui, nous pouvons avoir nos ventilateurs et planter des tentes mais ce n’est pas suffisant.

“Je comprends, nous devons faire passer la sécurité des joueurs en premier. Nous avons fait des progrès en investissant dans la qualité des gazons et des surfaces dans toute la ligue. Aucun match au plus haut niveau du football féminin ne devrait être annulé. Nous avons besoin d’un chauffage par le sol – nous ne vivons pas à la Barbade.”

Le manager de Liverpool, Matt Beard, a fait écho aux mêmes sentiments dire à la BBC après le match : “Ils ont dit que les joueurs avaient glissé à plusieurs reprises. Les deux joueurs des deux équipes ont glissé. Comme je l’ai déjà dit, le match n’aurait jamais dû avoir lieu.

“Ils allaient lui donner une chance, alors c’était l’explication. Ce n’était pas sûr là-bas [the dugout side]. Il y avait des taches au centre et dans d’autres zones. Je suppose où ils avaient la chaleur [it thawed]mais pour la majorité du terrain, ce n’était pas le cas.”

😂😂 sur une note sérieuse, l’une des meilleures ligues d’Europe et nous annulons des matchs à cause de terrains gelés. Pas assez bon, le football féminin va dans la bonne direction mais il reste encore un long chemin à parcourir. https://t.co/I7Da1PqMl7 —Beth Mead (@bmeado9) 22 janvier 2023

Les joueuses de toute la ligue se sont également exprimées sur les réseaux sociaux après le match, exigeant de meilleures conditions pour le match féminin en Angleterre.

“Sérieusement, l’une des meilleures ligues d’Europe et nous annulons des matchs à cause de terrains gelés. Pas assez bien, le jeu féminin va dans la bonne direction mais il reste encore un long chemin à parcourir”, a déclaré l’attaquante d’Angleterre et d’Arsenal Beth Hydromel dit sur twitter.

Vivianne Miedema, coéquipière d’Arsenal posté: “La sécurité des joueurs doit toujours passer en premier. Heureusement, personne n’a été blessé aujourd’hui. La seule façon de résoudre ce problème est d’exiger le chauffage du sol ou de jouer nos matchs dans les stades masculins.”

La défenseuse de Chelsea, Kadeisha Buchanan, a dénoncé le manque de respect pour les footballeuses en Angleterre sur sa story instagram.

“C’est époustouflant qu’il y ait des matchs / entraînements annulés à cause des terrains gelés dans toute la ligue. Comme bruv, nous jouons dans un pays froid. Nous devrions aussi avoir des terrains chauffés. Où sont nos notes en tant que footballeuses? Honnêtement, ils ne nous évaluent pas, ” dit-elle.

Le milieu de terrain de Chelsea Erin Cuthbert a présenté ses excuses aux fans après, dire sur twitter: “Tellement désolé pour tous nos fans qui sont venus aujourd’hui et ont bravé le froid. Cela ne devrait pas arriver et nous exigerons plus pour notre jeu. En colère et frustrés mais nous serons prêts pour mercredi.”

Chelsea et Liverpool devraient tous deux disputer les quarts de finale de la FA Cup mercredi, Chelsea affrontant Tottenham et Liverpool affrontant West Ham.