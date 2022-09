Chelsea limoge Thomas Tuchel, mais vont-ils le regretter après de grosses dépenses estivales?

Mardi soir, après la défaite 1-0 de Chelsea lors de leur match d’ouverture de la Ligue des champions au Dinamo Zagreb, Thomas Tuchel a affronté les caméras ressemblant un peu au personnage de Dennis Hopper dans “True Romance” après avoir reçu le baiser de la mort de Christopher Walken et pris une bouffée de sa cigarette. Il sait ce qui s’en vient, et il sait que ce n’est pas bon.

C’est du moins ce à quoi ça ressemble avec le recul, qui est toujours 20/20. Lorsqu’on lui a demandé s’il était inquiet pour le début de saison de Chelsea – trois défaites en sept matchs toutes compétitions confondues – il a répondu : “Ce n’est pas une question d’inquiétude. C’est une question de réalité.”

Dans ces situations, les clubs sont toujours désireux de faire passer leur version des événements, ce n’est donc pas un hasard s’ils ont fait savoir qu’il y avait eu des inquiétudes depuis un certain temps et que ce n’était pas une réaction « réflexe » à la défaite. Mardi soir.

Je ne sais pas dans quelle mesure cette explication passe le test de l’odeur.

Ce n’est pas parce qu’ils n’avaient pas de raison de s’inquiéter. Hormis le match à domicile contre Tottenham Hotspur, Chelsea n’a vraiment pas bien joué toute la saison. Mais si vous êtes inquiet au point d’envisager de licencier votre manager, vous ne vous lancez normalement pas dans une frénésie de dépenses massives au cours de l’été, lorsque Chelsea était l’équipe la plus dépensière d’Europe, à la fois en termes bruts ( plus d’un quart de milliard de livres, soit près de 300 millions de dollars) et des conditions nettes (un record de 200 millions de livres sterling ou 230 millions de dollars). C’est particulièrement le cas lorsque vous acquérez des joueurs et signez des contrats essentiellement sans front office, puisque le régime précédent de la directrice générale Marina Granovskaia, du directeur sportif Petr Cech et du gourou du recrutement et du recrutement Scott McLachlan étaient tous partis ou partaient.

La plaisanterie était que Todd Boehly, qui dirige le groupe de propriété, était le de facto “directeur sportif par intérim” du club, sauf que ce n’était pas une blague. C’était vraiment le gars qui parcourait l’Europe, parlait aux agents et aux intermédiaires et négociait des contrats avec la contribution de Tuchel.

Boehly, qui a lutté à l’université et qui a toujours ce look trapu de grappler amateur, est sans aucun doute un homme très brillant et a beaucoup d’expérience dans la gestion d’une équipe sportive. (Il est copropriétaire des Dodgers de Los Angeles de la Major League Baseball.) Mais c’est un sport différent, un rôle différent, et qui n’était même pas sur son radar jusqu’à il y a un peu plus de six mois, lorsque Vladimir Poutine a décidé d’envahir l’Ukraine, déclenchant la chaîne d’événements qui ont conduit au départ de Roman Abramovich.

Et donc Chelsea a fonctionné l’été dernier comme la plupart des clubs anglais fonctionnaient il y a deux décennies: avec un manager décidant quels joueurs il voulait faire venir et lesquels il voulait laisser partir tandis que le club, sous la forme de Boehly, remplissait son vœux.

La sortie de Tuchel ressemble à une décision impulsive de Chelsea, surtout après un été de gros investissements dans des joueurs avec lesquels l'entraîneur voulait travailler.

Il y a une raison pour laquelle personne n’a réussi à travailler de cette façon depuis l’époque de Sir Alex Ferguson : cela ne fonctionne pas au plus haut niveau. Le scoutisme et le recrutement sont des domaines spécialisés qui nécessitent des tonnes d’attention et d’expertise. Il en va de même pour la négociation et le fait de savoir évaluer les joueurs. Chacun de ceux-ci est un travail assez difficile en soi; cela devient encore plus difficile lorsque l’un des gars qui le fait a un travail de jour (vous savez, en fait, entraîner l’équipe) et l’autre n’a aucune expertise dans le domaine.

Maintenant, vous pouvez dire que Chelsea n’avait guère le choix. On m’a dit que ce n’était pas l’ego qui avait transformé Boehly en marchand de roues cet été ; c’était la nécessité. Ils ne pouvaient pas s’accrocher à Granovskaia, Cech et McLachlan, et ils voulaient faire appel aux bons experts pour les remplacer. (Ils ont été liés tout l’été avec l’ancien cadre de Liverpool Michael Edwards, mais en vain.) Ainsi, plutôt que de se précipiter dans le mauvais rendez-vous, ils ont demandé à Tuchel de faire un double devoir, avec l’aide de Boehly.

Je comprends la logique, même si c’est loin d’être une bonne idée. Pas seulement en termes de surpaiement pour les joueurs, mais aussi en termes de conséquences pour Tuchel. Vous n’avez pas besoin d’être un expert en langage corporel pour remarquer à quel point son corps décharné ressemblant à une mante religieuse avait l’air encore plus stressé au cours des dernières semaines. Mais là où une mauvaise idée se transforme en une très mauvaise idée, c’est quand vous dépensez plus que n’importe quel autre club en Europe à la demande de Tuchel, puis vous vous débarrassez de lui la première semaine de septembre.

Pourquoi? Parce que vous venez d’investir 253 millions de livres sterling dans les joueurs que Tuchel voulait – et qui, dans certains cas, comme Pierre-Emerick Aubameyang, voulaient Tuchel – et vous ne savez pas si son successeur sur le banc (et/ou celui que vous engagez finalement en tant que directeur de football à long terme) les voudra aussi. Et parce que contrairement à la croyance populaire, il n’y a pas d’approvisionnement inépuisable en espèces ; quiconque entrera travaillera avec des ressources plus limitées qu’il n’en aurait autrement, ce qui ne fera que rendre la reconstruction plus délicate.

Il est difficile de comprendre pourquoi vous ne resteriez pas avec Tuchel et évalueriez la situation à la mi-novembre, lorsque la pause de six semaines autrement connue sous le nom de Coupe du monde du Qatar 2022 se déroulera. Malgré toutes leurs performances putrides, Chelsea est sixième du tableau après six matchs sur 38, à seulement trois points de la quatrième place. Et en Ligue des champions, quelle que soit la mauvaise performance de Zagreb, ils sont à peine sortis de la course aux qualifications avec cinq des six matchs à jouer.

Sur leurs sept recrues estivales sur le terrain, trois (Aubameyang, Denis Zakaria et Carney Chukwuemeka) n’ont pas joué une seule minute. Wesley Fofana a joué un match. Vous pensiez évidemment que Tuchel allait le faire fonctionner lorsque vous les avez signés. Comment changez-vous d’avis si vite ?

Alors maintenant, Chelsea doit recharger à la volée. Celui qui prendra la relève devra travailler avec l’équipage hétéroclite que Tuchel a réuni à grands frais, sans aucune chance de rafraîchir l’équipe jusqu’en janvier. Ils devront travailler avec ce qu’il a pour l’améliorer et avec pratiquement pas de temps sur le terrain d’entraînement pour faire ce travail. En effet, le calendrier compressé de la Coupe du monde d’hiver signifie qu’à part une pause de 12 jours plus tard ce mois-ci (lorsque la plupart des joueurs de Chelsea, qui sont internationaux, seront de toute façon absents), l’équipe jouera littéralement tous les week-ends et en milieu de semaine.

À moins qu’il n’y ait quelque chose que nous ne sachions pas – disons, quelque chose s’est passé dans les 14 heures environ entre Tuchel debout devant les caméras à Zagreb et la déclaration de Chelsea mercredi matin – qui explique mieux cette décision, cela ressemble exactement à ce que prétend Chelsea. ce n’est pas le cas : une décision irréfléchie, irréfléchie et imprudente. Et le genre qui peut revenir vous hanter.