Chelsea lié à un superbe swoop pour la star de Man United

L’équipe de Thomas Tuchel envisagerait de déménager pour le skipper de Man United, Harry Maguire

Selon des informations parues dans les médias anglais, l’équipe de Premier League Chelsea serait en train de planifier un transfert de choc pour le capitaine sous-performant de Manchester United, Harry Maguire.

Chelsea a été à la recherche de renforts défensifs dans la fenêtre de transfert estivale après avoir perdu la paire hors concours d’Antonio Rudiger et Andreas Christensen au Real Madrid et à Barcelone respectivement, et a ajouté le capitaine sénégalais Kalidou Koulibaly et l’arrière espagnol Marc Cucurella à leurs rangs.

Cependant, on pense que les Londoniens veulent au moins un défenseur de plus pour renforcer les options de backline de Thomas Tuchel et, selon le Daily Mail, ils ont identifié Maguire comme un candidat viable.

Chelsea a été bloqué dans des pourparlers avec Leicester City pour signer le défenseur central français de 21 ans Wesley Fofana, mais on lui a dit qu’ils devront payer des frais de record du monde (pour un défenseur) pour conclure un accord, même après que le joueur est dit avoir clairement exprimé son désir de déménager à Stamford Bridge.

Et Leicester n’étant pas exactement le partenaire le plus accommodant dans leurs discussions de transfert, la hiérarchie de Chelsea aurait jeté un coup d’œil à Maguire, un joueur qui a traversé une période torride au cours de sa récente carrière à Old Trafford.

Maguire – qui a déménagé à United depuis Leicester pour un record du monde en 2019 – serait en danger de perdre sa place dans la première équipe avant le match de lundi avec Liverpool après le début désastreux de Manchester United pour la saison de Premier League qu’il les a vus battu de manière concluante lors de leurs premiers matchs contre Brighton et Brentford.

Le nouveau patron Erik ten Hag est susceptible de jumeler le vainqueur de la Coupe du monde de France Raphael Varane avec la nouvelle recrue Lisandro Martinez contre la ligne d’attaque très appréciée de Jurgen Klopp; une évolution qui pourrait marquer le début de la fin de la carrière de Maguire à Old Trafford.

Chelsea, cependant, donnerait la priorité à un déménagement pour Fofana avant la fermeture de la fenêtre de transfert le 1er septembre – mais Maguire ayant besoin du football de la première équipe avant la Coupe du monde de cette année, il pourrait être considéré comme une alternative viable.

Ten Hag, quant à lui, chercherait également à obtenir un prêt pour l’attaquant américain de Chelsea, Christian Pulisic, ce qui pourrait offrir à Chelsea une position de négociation solide s’il opte pour Maguire.

On pense que Man United poursuivra de nombreux objectifs dans les prochains jours après avoir déménagé pour signer l’exécuteur brésilien Casemiro du Real Madrid. Un autre Brésilien, Antony, reste une cible de l’ancienne équipe de Ten Hag, l’Ajax, tout comme un autre talent du championnat néerlandais, Cody Gakpo du PSV.