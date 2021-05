Chelsea, Leeds et Man City en tête de la classe en tant que plie d’Arsenal

Ce fut une saison inhabituelle en Premier League en raison de COVID-19, mais nous avons atteint la ligne d’arrivée. Man City a été sacré champion, Man United, Liverpool et Chelsea les rejoindront en Ligue des champions, et Sheffield United, West Bromwich Albion et Fulham ont subi une relégation. Grande déception également à Arsenal et aux Spurs, des qualifications européennes inattendues à West Ham, quatre changements de direction et même une finale de Ligue des champions 100 % anglaise, remportée par Chelsea.

La poussière et le drame étant maintenant réglés, Ian Darke examine de plus près chaque club de Premier League et les note pour leurs performances au cours de la campagne 2020-21.

Arsenal: Une série de cinq victoires consécutives pour clôturer la campagne ne peut masquer une autre saison très décevante pour les Gunners. Une huitième place signifie pas de football européen pour la première fois en 25 ans, ce qui portera un coup dur aux finances et à la réputation du célèbre club. Mikel Arteta ne survivra pas à une autre année comme celle-ci, tandis que les fans continuent d’espérer que le propriétaire absent Stan Kroenke vend le club ou finance des signatures majeures pour changer l’ambiance. Note : D+

Aston Villa: Une victoire précoce de 7-2 sur Liverpool a signifié que Villa était une proposition différente cette saison. Aidée par la magie de Jack Grealish et 14 buts d’Ollie Watkins lors de sa première saison en Premier League, l’équipe de Dean Smith était vive en attaque et suffisamment solide en défense pour une finition confortable au milieu de la table. Pourront-ils à nouveau lutter contre les intérêts de transfert dans Grealish? Note : B+

2 Liés

Brighton et Hove Albion : L’équipe de Graham Potter était souvent un plaisir à regarder, mais a quand même lutté contre la relégation pendant la majeure partie de la saison. Un record de 14 matchs nuls et un échec à convertir les chances les ont retenus, bien que le gardien Robert Sanchez et les défenseurs Lewis Dunk, Adam Webster et Ben White les aient rendus difficiles à battre. Le milieu de terrain Yves Bissouma est une cible pour les grands clubs et ils doivent absolument trouver un braconnier. Catégorie B-

Burnley : Ils ont bien récupéré d’un départ épouvantable une fois qu’ils ont remis les joueurs clés en forme et, malgré une 17e place, ils avaient 11 points d’avance sur la relégation. Le point culminant incontesté de la saison est survenu en janvier lorsqu’ils ont mis fin de manière improbable à la séquence de 68 matchs sans défaite de Liverpool à Anfield grâce à un penalty tardif d’Ashley Barnes. Il reste à voir si une prise de contrôle discrète changera les choses dans un club qui semble rester à flot tant que Sean Dyche est là pour garder ce groupe de frères ensemble. Note : C

Chelsea : A produit une performance tactique inspirée pour déjouer Man City en finale de la Ligue des champions. On dirait plutôt que, pour le moment du moins, Thomas Tuchel a le numéro de Pep Guardiola : c’était sa troisième victoire contre City en six semaines. Seule une défaite en finale de la FA Cup contre Leicester City a effacé le départ stellaire de Tuchel à Stamford Bridge. Note : A

Palais de Cristal : La sécurité et la stabilité que le départ de Roy Hodgson a apportées à Palace se sont reflétées dans une confortable 14e place. Wilfried Zaha a inscrit 11 buts, son meilleur record en carrière, et le nouvel arrivant Eberechi Eze a ajouté le flair bien nécessaire. Avec 11 joueurs sans contrat et un nouveau patron à nommer, ce sera une équipe des Eagles très différente la saison prochaine. Note : C

Ce fut une autre saison perdue pour Arsenal, qui non seulement a raté la Ligue des champions, mais n’a pas réussi à se qualifier pour l’Europe pour la première fois en 25 ans. Photo de JUSTIN SETTERFIELD/POOL/AFP via Getty Images

Everton : Commencé comme un train express avec Dominic Calvert-Lewin marquant chaque semaine, mais neuf défaites à domicile ont tué leurs ambitions européennes et la saison s’est terminée de manière décevante avec une 10e place. On a toujours le sentiment que Carlo Ancelotti emmène le club dans la bonne direction, mais la pression va s’intensifier la saison prochaine. Note : C+

Fulham : Souvent, ils avaient l’air assez talentueux pour s’échapper (ils ont gagné à Liverpool et Leicester), mais ils ne pouvaient pas marquer par amour ni pour l’argent à Craven Cottage (neuf buts à domicile est un record pathétique). Le manager Scott Parker a gagné plus d’amis que de points, même si le défenseur Joachim Andersen était un magnifique prêt de Lyon. Il ne serait pas surprenant de voir ce club sympathique rebondir et être à nouveau promu après un an de championnat. Note : D+

Leeds United : Le football suralimenté dirigé par Marcelo Bielsa a fait un retour passionnant pour Leeds dans l’élite après une absence de 16 ans. Leurs 62 buts marqués étaient un record pour une équipe promue, tandis que parmi les attaquants anglais, seul Harry Kane a marqué plus que les 17 de Patrick Bamford, qui se classait quatrième de la division. Stuart Dallas a remporté le prix du joueur de l’année pour sa polyvalence et son excellence, et Bielsa a accepté de revenir pour une autre saison. Ils sont adorables Leeds maintenant! Note : A-

La ville de Leicester: Bien qu’ils aient raté leurs quatre meilleures chances pour une deuxième saison consécutive, une toute première victoire en FA Cup a fait de cette saison une saison que les fans des Foxes n’oublieront jamais. Youri Tielemans a marqué l’un des grands buts de Wembley et est assuré de sa place dans le folklore de Leicester. Neuf défaites à domicile et une longue liste de blessures ont finalement coûté cher, mais Brendan Rodgers a ce club en bonne position. Note : B+

Liverpool : Dévastés par les blessures à long terme de leurs trois meilleurs défenseurs centraux, les champions ont implosé à la mi-saison avec six défaites successives sans précédent à Anfield. C’est tout à l’honneur de Jurgen Klopp d’avoir réussi à récupérer une troisième place grâce à une séquence de 10 matchs sans défaite à la fin, soulignée par le vainqueur émotionnel et improbable du gardien Alisson à West Brom. Avec le retour de Virgil van Dijk, Liverpool est capable de redevenir lui-même la saison prochaine, bien que quelques signatures (à ajouter à Ibrahima Konate) soient nécessaires pour rafraîchir les choses. Catégorie B-

Manchester City: A remporté deux autres trophées cette saison, dont un triomphe fulgurant en Premier League. Une partie de leur football était sublime, mais ils n’étaient tout simplement pas eux-mêmes dans la finale qu’ils voulaient le plus gagner, et la Ligue des champions reste donc terriblement au-delà d’eux. Pourquoi Pep Guardiola a-t-il changé de formule gagnante en finale ? Note : A-

La signature de Ruben Dias a complètement changé les perspectives de Man City, qui est passé de lutteurs de Premier League à doubles vainqueurs. Alex Gottschalk/DeFodi Images via Getty Images

Manchester United : La défaite en finale de la Ligue Europa, un match qu’ils devaient gagner, laissera Ole Gunnar Solskjaer & Co. avec un sentiment de vide et de frustration. Ils ont maintenant passé quatre ans sans trophée, et malgré une deuxième place encourageante en Premier League, United est encore loin d’un retour aux années de gloire. Devrait aller pour Harry Kane et Declan Rice. Catégorie B

Newcastle United: Après avoir fait figure de candidats à la relégation pendant la majeure partie de la saison, les Toon ont réalisé une grosse remontée pour terminer 12e grâce en grande partie au retour des attaquants Allan Saint-Maximin et Callum Wilson. Steve Bruce a également signé le prêt de l’année alors que le parent inconnu Joe Willock est arrivé d’Arsenal et a marqué lors de sept matchs consécutifs. Newcastle pourrait être un club d’élite en attente si le propriétaire impopulaire Mike Ashley vendait. Note : C+

Sheffield United : Le champagne de la saison dernière s’est transformé en bière très plate alors qu’ils occupaient la dernière place toute la saison et limogeaient Chris Wilder, le manager qui les avait guidés vers l’élite et supervisé les exploits de l’année dernière. Sans foule à Bramall Lane, les joueurs n’ont jamais pu atteindre les mêmes hauteurs et ont perdu confiance. Le jeune attaquant Rhian Brewster a coûté 20 millions de livres sterling à Liverpool, mais il n’a pas réussi à marquer toute la saison. Note : D-

Southampton : Qu’est ce qui ne s’est pas bien passé? Les Saints volaient et étaient brièvement en tête du classement en novembre, mais ont finalement terminé 15e. L’équipe de Ralph Hasenhuttl a dû subir une autre raclée 9-0, cette fois contre Manchester United. Il est essentiel qu’ils s’accrochent à l’attaquant Danny Ings et cessent de mélanger le football lisse avec une défense floconneuse. Semblait développer la mauvaise habitude de trouver des moyens de perdre. Grade: C-

Tottenham Hotspur : L’une des pires saisons de leur histoire moderne, alors que les Spurs ont terminé en dehors du top six pour la première fois en 12 ans. L’expérience Jose Mourinho s’est retournée contre lui et Harry Kane, vainqueur du Soulier d’Or pour la troisième fois, veut se retirer. Ils doivent prendre une nomination de direction inspirée cet été – mais avec potentiellement aucun Kane et seulement la nouvelle Ligue Europa Conference à offrir, qui pourront-ils obtenir ? Note : D-

José Mourinho est parti. Harry Kane pourrait-il être le prochain ? Marc Atkins/Getty Images

West Bromwich Albion : Relégué de la Premier League pour la cinquième fois. Même l’arrivée de Sam Allardyce, qui a remplacé Slaven Bilic après 13 matchs, n’a servi à rien. Une victoire sensationnelle 5-2 à Chelsea a été le point culminant, mais les Baggies ont concédé 76 buts, un record de la ligue. Ils auront du mal à s’accrocher à leur merveilleux meneur de jeu brésilien Matheus Pereira. Note : D-

West Ham United : La saison 2021 a été un concert de retour pour David Moyes alors qu’il menait les Hammers en Europe avec une excellente sixième place. Declan Rice a donné l’exemple, Michail Antonio était une menace constante lorsqu’il était en forme, et l’éclat de Jesse Lingard prêté par Manchester United leur a donné une étincelle supplémentaire. Enfin, les coéquipiers tchèques Vladimir Coufal et Tomas Soucek se sont avérés être les meilleurs recrues, tout comme le vétéran défenseur Craig Dawson. Note : A

Les Wanderers de Wolverhampton : La fin d’une ère. Le destin a conspiré contre eux cette fois, car ils n’avaient aucune menace de but sans Diogo Jota ou Raul Jimenez, qui s’est fracturé le crâne à Arsenal. Même l’axe du milieu de terrain Joao Moutinho-Ruben Neves a commencé à avoir l’air un peu laborieux. Ce n’était qu’une légère surprise lorsque le club s’est séparé de l’entraîneur Nuno Espirito Santo, bien qu’il ait fait un travail formidable en rétablissant le Old Gold dans l’élite. Sans les dépenses suffisantes, ils pourraient avoir du mal la saison prochaine. Grade: C-