Chelsea Lazkani de Selling Sunset et son mari sont-ils toujours ensemble ?

Vente de coucher de soleil La saison 8 de la série est une véritable bombe à retardement, la principale étant les allégations concernant le mari de Chelsea Lazkani. Jeff n’a jamais parlé de ces allégations et elles sont actuellement sans fondement. La rumeur a émergé lorsque Bre Tiesi a rencontré Amanda Lynn, une autre membre du casting, qui lui a montré des textos accusant Jeff Lazkani, le mari de Chelsea, d’avoir été vu avec quelqu’un d’autre dans le hall d’un hôtel. Alors, où en est leur relation maintenant ?

Que s’est-il passé pour Chelsea et Jeff dans la saison 8 de Selling Sunset ?

Si vous avez regardé le nouveau Vente de coucher de soleil Dans la série, vous verrez la relation de Chelsea et Jeff occuper le devant de la scène. Dans une scène, Bre rencontre Chelsea pour boire un verre et partage des rumeurs actuellement non confirmées sur son mari Jeff : « Je ne sais pas comment diable cela est censé sortir de ma bouche maintenant.

« Je sais que tu ne te soucies pas forcément de moi, mais je ne souhaiterais pas ça à toi ou à qui que ce soit. Comme si j’avais vraiment vécu ça et que c’était horrible. Mais quoi qu’il en soit, ça a été évoqué, elle l’a dit, et j’ai l’impression que tu as le droit de savoir. »

Jeff Kravitz//Getty Images

En réponse, Chelsea dit que son intuition lui disait que quelque chose n’allait pas dans leur relation, avant qu’elle ne s’effondre. Bien que nous ne voyons jamais Chelsea approcher Jeff pour parler de ce qu’elle a entendu, nous voyons les retombées de leur relation, Chelsea comptant sur Chrishell et Emma pour un soutien émotionnel.

Quand Chelsea et Jeff se sont-ils mis ensemble ?

Chelsea et Jeff se sont rencontrés sur Tinder en 2015 et se sont mariés deux ans plus tard. Ils ont un fils et une fille, Maddox et Melia.

En 2022, elle a déclaré à la Courrier quotidien« Nous avons parlé environ 15 fois avant de nous rencontrer. Je ne veux pas perdre mon temps et donner mon énergie à quelqu’un si je ne pense pas que cela en vaudra la peine. J’avais l’impression de le connaître avant même de le rencontrer et la connexion a été immédiate.

Elle a continué : « J’ai simplement eu de la chance. Mon mari est incroyable et je me demande encore comment j’ai trouvé ce genre d’amour parce que c’est si difficile. »

Quand la saison 8 de Selling Sunset a-t-elle été tournée ?

À en juger par les publications Instagram des acteurs, des rapports de glissements de terrain à la suite de Tempêtes « monstres » – et la date d’anniversaire d’Amanza (12 décembre) – Vente de coucher de soleil la saison 8 a été tournée environ entre novembre 2023 et février 2024.

Chelsea et Jeff sont-ils toujours ensemble maintenant ?



Le 27 mars 2024, TMZ Chelsea aurait demandé le divorce, les documents juridiques citant des « différences irréconciliables » comme raison officielle de leur séparation, sans aucune mention d’allégations antérieures. Selon les rapports, elle aurait demandé « la garde conjointe physique et légale » ainsi qu’une « pension alimentaire ».

Bien que Chelsea n’ait pas donné de date précise pour la séparation, elle a effacé toute trace de Jeff de sa page Instagram. On ne sait pas si le divorce a été finalisé, mais à la fin de la saison 8, on voit Chelsea retirer son alliance dans un confessionnal et dire : « Je pense que cela doit être enlevé. Les fondations que j’ai construites à Manhattan Beach sont quelque chose que je pensais construire pour les années à venir. Je me serais battue jusqu’au bout pour mon mariage ».

Elle a ajouté à Emma : « Je n’ai pas encore vraiment réfléchi à ce à quoi les prochains mois, et encore moins les prochaines années, ressembleraient pour moi. Mais le fait d’être dans cette maison me rappelle un nouveau départ et je ne ferme pas mon esprit à cela comme je le faisais avant, je l’accepte simplement. »

Il convient de noter que Jeff n’a jamais répondu publiquement aux rumeurs qui ont émergé, et nous n’avons jamais su si elles étaient fondées. Nous avons contacté Jeff Lazkani pour obtenir ses commentaires.

La saison 8 de Selling Sunset est désormais disponible en streaming sur Netflix.

Article connexe

Article connexe