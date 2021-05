Chelsea lance une offre solide pour Jadon Sancho de Dortmund

La fenêtre de transfert de janvier peut sembler être un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux se réchauffent, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Chelsea lance une offre de 80 millions de livres sterling pour Sancho

On pense que Chelsea intensifie sa recherche de Jadon Sancho en offrant 80 millions de livres à l’ailier du Borussia Dortmund, rapporte le Soleil.

On pense que le patron des Blues, Thomas Tuchel, est un grand fan de l’ailier de 21 ans, et Chelsea devrait maintenant mener la course pour signer l’international anglais.

Sancho devrait quitter l’Allemagne cet été et il a à cœur un retour en Premier League.

Manchester United suit Sancho depuis plus d’un an, mais n’a pas encore été en mesure d’égaler les évaluations de Dortmund.

On dit que Sancho est un fan de Chelsea dans son enfance et bien qu’il veuille se concentrer sur une fin de saison solide avec Dortmund, il tient à être plus proche de ses amis et de sa famille en Angleterre lorsque la nouvelle saison débutera en août.

Dortmund se résigne à perdre son talentueux ailier, mais espère qu’il réussira l’Euro 2020 dans le but de récupérer le meilleur rapport qualité-prix pour l’une de leurs plus grandes réussites récentes.

Sancho s’est remis d’un lent début de saison et a marqué huit buts et offert 13 passes décisives pour les jaunes.

– Les finalistes battus de la FA Cup, Chelsea, garderaient un œil sur le défenseur central de Wolfsburg Maxence Lacroix, selon Sky Germany Max Bielefeld. Il pense que les responsables de Chelsea ont pris contact avec les représentants du joueur de 21 ans. Lacroix a récemment refusé les nouvelles offres de contrat de Wolfsburg, et bien que le club souhaite le garder, il pourrait être contraint de se contenter de récupérer des frais d’environ 30 millions d’euros.

– Sky Sports croit qu’une guerre d’enchères est sur le point de commencer pour le gardien de but Dean Henderson, qui, selon eux, pourrait se diriger vers la porte de sortie d’Old Trafford cet été. David de Gea a été préféré à Henderson pour le match nul 1-1 de United avec Fulham, la longue course de Henderson en tant que n ° 1 de United apparemment à sa fin. Reste à savoir qui partira désormais pour United en finale de la Ligue Europa contre Villarreal la semaine prochaine, mais l’avenir du joueur de 24 ans est désormais en jeu. Sky pense qu’une multitude de grands clubs semblent prêts à se battre pour sa signature, Tottenham Hotspur, l’AC Milan, Chelsea et le Borussia Dortmund étant tous intéressés.

– Source Uruguaya Trépasos ont suivi l’affirmation de la semaine dernière selon laquelle Manchester United serait intéressé à signer Mauro Arambarri en suggérant que les Red Devils sont sur le point de faire une offre dans les prochains jours. Le milieu de terrain de 25 ans est considéré comme une alternative à Declan Rice en position de milieu de terrain défensif, et à une fraction du prix. Le contrat d’Arambarri du côté espagnol de Getafe expire en 2023 et il pourrait être disponible pour environ un peu plus de 20 millions de livres sterling.

– Milieu de terrain d’Arsenal Willian envisage de déménager en Floride dans le cadre de la campagne de recrutement d’été de l’Inter Miami, selon le Soleil. Le patron de Miami, Phil Neville, souhaite passer à autre chose Rodolfo Pizarro pour faire place au Brésilien de 32 ans, qui a passé un moment torride à Arsenal depuis son arrivée de Chelsea l’été dernier. Le point de friction pourrait être le salaire de Willian, mais Miami tient à ajouter un joueur qu’il considère comme une signature de marque.

– Arsenal pourrait faire un geste pour le gardien de but sortant de Barcelone Neto alors que les Londoniens cherchent à remplacer Bernd Leno pour la nouvelle saison. C’est de Mundo Deportivo, qui ajoute que le brésilien Neto est sous contrat avec le club catalan jusqu’en 2023, mais il est largement admis qu’il jouera son dernier match, contre Eibar ce week-end. Le joueur de 31 ans a rejoint le Barça depuis Valence en 2019 et, bien qu’Arsenal ait échoué avec un prêt en janvier, ils espèrent ressentir plus de joie en revenant avec une solution plus permanente cet été.