Chelsea lance un nouveau kit domicile 2023-24 sans sponsor de maillot

Les stars d’hier et d’aujourd’hui de Chelsea présentent une refonte nostalgique de l’un de leurs maillots les plus populaires des années 1990, mais il manque quelque chose. Nike

Chelsea a dévoilé son kit domicile pour la saison 2023-24, et ils ont abandonné les motifs et imprimés élaborés de ces dernières années au profit d’une refonte plus simple de l’un de leurs maillots les plus populaires des années 1990.

La teinte bleue légèrement plus pâle du nouveau kit nostalgique est directement inspirée du maillot que Chelsea portait lors de la saison 1997-98. Cette année-là, une équipe composée de Gianfranco Zola, Gianluca Vialli, Roberto Di Matteo et Dennis Wise a remporté à la fois la Coupe de la Ligue et la Coupe des vainqueurs de coupe de l’UEFA.

Un quart de siècle plus tard, les Blues ont repris les panneaux blancs sous les bras et les détails en or jaune sur les poignets des manches qui apparaissaient sur ce maillot classique.

La version 2023-24 porte également quelques fioritures modernes, telles que l’or irisé chatoyant utilisé pour l’écusson et la marque du fabricant. La coupe de la chemise est un peu plus épurée (contrairement au style baggier préféré au milieu des années 90) et le tissu a également été imprégné d’un tissage ondulé en forme de grille qui lui confère un look moderne.

Le duo de milieux de terrain Di Matteo et Wise, qui a également aidé Chelsea à remporter la FA Cup à deux reprises, le Charity Shield et la Super Coupe de l’UEFA entre 1997 et 2000, a rejoint certains des joueurs vedettes du club d’aujourd’hui pour lancer le nouveau kit.

Di Matteo a également marqué lors de ces deux finales de la FA Cup et du triomphe de la Coupe de la Ligue, avant de mener le club à la gloire de la Ligue des champions en tant que manager par intérim en 2012. Il a obtenu le poste à plein temps, mais n’a réussi qu’en novembre de cette année. avant d’être licencié. Pourtant, c’est bien qu’une décennie plus tard, il puisse encore revenir au club et être salué comme une légende.

Les fans observateurs peuvent également remarquer que Chelsea a présenté son nouveau kit domicile sans logo de sponsor sur le devant. En effet, le club n’a pas encore conclu d’accord avec un nouveau sponsor principal pour la saison 2023-24 après la fin de son précédent accord avec le réseau de téléphonie mobile Three le mois dernier.

Les Bleus auraient a conclu un contrat avec le service de streaming Paramount+, qui parraine déjà l’Inter Milan, finaliste de la Ligue des champions la saison dernière, prend la relève en tant que nouveau sponsor de maillot. Cependant, la Premier League a opposé son veto à l’accord car ils pensaient qu’il pourrait contrarier d’autres détenteurs de droits de diffusion de la Premier League à l’étranger.

Le design épuré et simple du nouveau maillot domicile de Chelsea est mis en évidence par le fait qu’il n’a pas de sponsor au milieu. Nike

Le nouveau kit domicile devrait être mis en vente via la boutique officielle de Chelsea le 16 août et sera disponible sans logo de sponsor si aucun accord n’a été signé d’ici là.

Le club dit sur leur site: « Les fans doivent être conscients que le kit domicile 2023/24 qui figure sur le terrain peut ultérieurement comporter un partenaire sur le devant du maillot. Le club communiquera toute modification du kit en temps voulu. »

Que cela signifie que les supporters pourront échanger leur maillot sans sponsor contre un avec un logo, ou qu’ils distribueront des patchs de transfert de chaleur de rechange à ajouter ultérieurement, n’est pas clair.

Mais étant donné le look frais et propre du maillot dans son état actuel, il sera intéressant de voir combien de fans décident de s’y tenir une fois qu’une alternative sera disponible.