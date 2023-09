Chelsea lance le troisième kit « Eton Blue » pour la saison 2023-24

Le défenseur central de Chelsea, Levi Colwill, modélise la nouvelle troisième bande. Chelsea

Il a fallu près d’un mois pour que la nouvelle campagne arrive, mais Chelsea a finalement dévoilé son troisième kit pour la saison 2023-24.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Il s’inspire de la couleur du tout premier maillot du club londonien porté il y a plus de 118 ans, ce qui, curieusement, signifie que les trois kits officiels de Chelsea pour cette campagne sont disponibles dans différentes nuances de bleu.

Inspiré par Eton Blue. Un original de Chelsea. Notre 2023/24 @nikefootball Le troisième kit rend hommage à notre toute première chemise, datant de 1905. #LaFiertéDeLondres – Chelsea FC (@ChelseaFC) 13 septembre 2023

Avec un maillot domicile bleu royal inspiré de leur kit de 1997-98 et un maillot extérieur bleu marine foncé inspiré de la technologie des années 1990, le troisième kit qui l’accompagne est une teinte pâle de « Eton Blue ». Il a été porté par la première équipe de Chelsea en 1905, l’année de la fondation du club.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

En plus de leur millésime 1905, Chelsea a également pillé un autre de ses kits rétro classiques afin de compléter son nouveau troisième kit, le « Eton Blue » d’antan étant subtilement mélangé au kit extérieur « jade » de 1986-87 à créez la couleur fraîche et mentholée que vous voyez devant vous.

La saison 1905-06 fut la première campagne compétitive de Chelsea après avoir été élu dans la Ligue de football et autorisé à jouer en deuxième division. Malheureusement, une crise de fin de saison leur a fait manquer une promotion. Ils ont dû attendre un an de plus pour accéder pour la première fois à l’élite.

Chelsea portait à l’origine « Eton Blue » après avoir adopté les couleurs de course du premier président du club, Earl Cadogan, dont les chevaux couraient dans une livrée bleu pâle similaire. Le maillot était associé à un short blanc et des chaussettes foncées et porté pendant deux ans jusqu’à ce que le club passe à une teinte plus foncée plus familière.

Deux kits emblématiques de Chelsea, portés à plus de huit décennies d’intervalle. 118 ans plus tard, l’héritage de notre tout premier kit perdure. pic.twitter.com/UMYxRtWPae – Chelsea FC (@ChelseaFC) 13 septembre 2023

Le maillot domicile 2023-24 a abandonné les motifs et imprimés élaborés de ces dernières années au profit d’une refonte plus simple de l’un de leurs maillots les plus populaires des années 1990.

La teinte bleu légèrement plus pâle du nouveau kit nostalgique est directement inspirée du maillot que portait Chelsea lors de la saison 1997-98. Cette année-là, une équipe comprenant Gianfranco Zola, Gianluca Vialli, Roberto Di Matteo et Dennis Wise a remporté à la fois la Coupe de la Ligue et la Coupe des vainqueurs de coupe UEFA.

Un quart de siècle plus tard, les Bleus ont repris les empiècements blancs sous les bras et les détails en or jaune sur les poignets qui apparaissaient sur ce maillot classique.