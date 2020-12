Alors que Chelsea a été bien meilleur contre Aston Villa que lors de sa défaite molle 3-1 à Arsenal, le monde du football attend toujours que l’équipe de Frank Lampard revienne au sommet de sa forme.

Le match nul 1-1 de lundi n’était pas le résultat que Chelsea voulait, ou nécessaire, pour remettre sa saison sur les rails. Au lieu de cela, les choses sont coincées dans un cercle vicieux de se demander si Lampard connaît son meilleur XI ou, tout aussi pressant, s’il sait ou non comment en tirer le meilleur parti. Ils ont répondu à son cri de ralliement d’avant-match d’améliorer leur intensité, mais le bilan des matches ne tombe pas encore en leur faveur, avec une seule victoire lors de leurs six derniers matchs (toutes compétitions confondues).

– Rapport: Chelsea tenu au match nul 1-1 par Villa

Chelsea a dépensé beaucoup cet été afin de s’appuyer sur la promesse de la saison dernière et de se battre pour le titre; à l’approche de la nouvelle année, ce chiffre de 220 millions de livres sterling est maintenant un albatros autour du cou de Lampard. Ce n’est pas pour rendre un mauvais service à Aston Villa – ils sont une équipe brillamment organisée et mettent à profit leur remarquable rythme de travail à Stamford Bridge – mais Chelsea devait gagner ce match à domicile après trois défaites en quatre, échouant finalement. .

« Quand vous êtes dans un moment difficile, les choses ne vont pas tout à fait pour vous – vous devez vous battre », a déclaré Lampard après le match.

C’était le deuxième match de Chelsea en 48 heures; le calendrier des fêtes est meurtrier et implacable, et comme il se joue dans le contexte de la logistique et du stress du COVID-19, vous pouvez pardonner aux joueurs pour l’étrange jour de repos. Mais Aston Villa endure les mêmes circonstances et alors que Chelsea a apporté six changements par rapport à la défaite du lendemain de Noël à Arsenal, Villa n’a fait qu’un seul changement imposé par une suspension.

On pouvait voir deux approches différentes en jeu lundi soir: Dean Smith, qui fait un travail brillant à Villa, se contente de connaître sa meilleure équipe et de rester avec elle, de les soutenir pour affronter la fatigue et livrer. L’équipe de Lampard est une bête plus grosse avec beaucoup plus d’options, mais manque de cohérence. « Mentality » était le mot à la mode après le match, mais cela ne vous fera pas gagner de titres tout seul. Et c’est donc l’ancien qui a fait ses preuves qui a valu à Chelsea.

Lampard n’a pas encore trouvé la bonne formule pour sa chère équipe de Chelsea. Le temps presse compte tenu de la liste trépidante des rencontres et de la pression pour obtenir des résultats. John Walton – Piscine / Getty Images

Prenez le toujours fiable Olivier Giroud, qui a livré à nouveau pour Chelsea dans un moment de besoin. Sa tête intelligente a donné l’avantage à Chelsea en première période, avec Ben Chilwell superbe et les deux ailiers Christian Pulisic et Callum Hudson-Odoi très vifs. Pulisic a eu deux bonnes chances en première mi-temps tandis que Timo Werner, tombé sur le banc, a tiré au-dessus de la barre tard et Chilwell a lancé un dernier souffle, belle volée juste à côté du deuxième poteau d’Emiliano Martinez, mais le Français est leur présence dominante à travers le milieu du terrain.

Chelsea manque de dynamisme du milieu de terrain et c’est là que réside l’énigme de Lampard: ils ont une profondeur envieuse et ont dépensé beaucoup pour se donner le talent de participer à plusieurs compétitions, mais il semble toujours qu’ils aient besoin d’une présence comme Declan Rice de West Ham au milieu de terrain pour vraiment ancrer. choses et donnez de l’assurance au milieu du parc. Rice est sur leur radar, mais John McGinn, le milieu de terrain exceptionnel d’Aston Villa, leur a offert un aperçu de ce qui leur manquait.

jouer 1:18 Julien Laurens estime que la performance de Timo Werner ce week-end a été l’une des pires qu’il ait vues cette saison.

Lampard et Chelsea avaient bien l’intention de transformer cette campagne en un défi pour le titre. Mais lorsque la forme s’effondre – ils semblent très éloignés de leur meilleur de novembre, lorsqu’ils ont remporté six victoires consécutives en Premier League et en Ligue des champions – la pression et le bruit augmentent autour de l’équipe et les joueurs exclus semblent encore plus flagrants dans leur absence.

Kai Havertz et Timo Werner étaient tous deux sur le banc après avoir été décevants contre Arsenal et aucun des deux n’a eu l’impact nécessaire à 20 minutes de la fin. La qualité individuelle n’est pas suffisante pour Chelsea pour le moment, car ils ont du mal à créer des opportunités claires. Tammy Abraham et Giroud jouent bien et leurs arrières latéraux qui se chevauchent reçoivent beaucoup de centres dans la surface, mais ils sont soit reniflés au premier poteau et dégagés soit forcés de revenir au milieu de terrain afin que Chelsea doive reconstruire. Comment ils doivent espérer que Hakim Ziyech est de retour le plus tôt possible; d’ici là, nous attendons toujours que cette équipe de Chelsea soit définie.

Que sont Chelsea en ce moment? Ils sont bien organisés à l’arrière, même si Andreas Christensen avait l’air tremblant; solide mais pas spectaculaire au milieu de terrain; et puis comme un ressort enroulé en permanence à l’avant avec cet embarras de la richesse, mais ils manquent de cohésion générale. Havertz, sans aucun doute l’un des meilleurs jeunes joueurs du monde, n’a qu’un but et une aide à son nom cette saison. Werner a marqué pour la dernière fois début novembre et a maintenant zéro en 11 pour Chelsea. Lampard doit tirer le meilleur parti de ces deux éléments.

Giroud a de nouveau été le buteur un jour où l’attaque de Chelsea semblait manquer de créativité et de cohérence. Darren Walsh / Chelsea FC via Getty Images

Alors que vous sentez que Chelsea accélère leur identité, Villa porte fièrement la leur sur leur poitrine. Ils sont bien organisés, travaillent incroyablement dur, pressent bien et ont des éclairs de brillance. Le cinquième but d’Anwar El Ghazi en cinq matchs n’était que la récompense d’une bonne performance globale, tandis que Jack Grealish offre le flair de s’associer à l’industrie de McGinn. McGinn était omniprésent et a secoué la barre de Chelsea avec un obusier d’un tir, méritant un but après une performance sensationnelle. Ils ont encore besoin d’un meilleur service à Ollie Watkins à l’avant et cela pourrait arriver lorsque Ross Barkley reviendra, mais Smith a jugé le match de lundi à la perfection.

Smith a déclaré avant et après le match qu’il n’avait jamais vu un joueur «emporté par l’épuisement», mais ce que Villa prospère en ce moment, c’est la confiance collective l’un envers l’autre. « S’ils se débrouillent bien, je continuerai à les jouer », a déclaré Smith après le match. Comparez cela à Lampard et c’est le problème à Chelsea: quelques-uns se sont levés, comme Chilwell et Pulisic, mais il a besoin de plus de l’ensemble collectif, pas seulement d’une poignée d’individus.

Tant que Lampard n’aura pas compris cela, Giroud ne peut tout simplement pas être autorisé à partir. Il a été exceptionnel lors de la rencontre de la saison dernière, avec six buts lors des neuf derniers matches de championnat, et il aura sûrement un grand rôle à jouer pour Chelsea cette saison, mais Lampard doit faire chanter cette équipe impressionnante à son rythme. Ensuite, Manchester City, si le match se déroule.

Alors que Chelsea a été meilleur que leur défaite à Arsenal, nous attendons toujours qu’ils reviennent. Vous sentez que les deux types de joueurs dont ils ont besoin actuellement étaient restés à l’écart: Lampard et John Terry. C’est maintenant à Lampard de remettre ce vaisseau de taille sur la bonne voie et de se diriger vers une direction gagnante.