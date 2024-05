Chelsea laisse tomber un énorme indice sur l’équipe de Christopher Nkunku contre Brighton après l’admission de Pochettino

Chelsea a fait allusion à l’inclusion de Christopher Nkunku pour le match contre Brighton mercredi. Les Bleus visent à se classer parmi les sept premiers avec une victoire sur la côte sud.

L’équipe de Mauricio Pochettino sait qu’avec Manchester United affrontant Newcastle en même temps, il y a une chance de faire un pas de géant vers la qualification européenne. Bien qu’ils ne puissent pas décrocher une place définitive dans la victoire de la Ligue Europa au stade Amex, ils assureraient au moins une place dans la Conference League, à moins d’une différence de buts remarquable ou que Manchester United ne remporte la FA Cup.









« Il est vraiment important de rester fort, avec la mentalité et bien sûr de croire vraiment que nous pouvons obtenir [European qualification] »C’est vrai que les deux derniers matchs vont être vraiment durs », a déclaré Pochettino avant le match.

« Demain, nous affrontons Brighton, qui est une très bonne équipe et ça va être vraiment difficile de jouer. Et puis Bournemouth à domicile. Mais le plus important est toujours d’y croire et l’équipe se porte bien dans la deuxième partie de la saison. , ou peut-être que les 26 ou 27 derniers matchs que nous faisons vraiment, très bien.

« Nous devons continuer ainsi. Essayer de toujours faire de notre mieux, rivaliser et progresser. Cela va être difficile mais je pense que nous croyons vraiment que nous pouvons bien rivaliser lors des deux derniers matches et avoir la possibilité d’aller en Europe. Ce serait incroyable pour nous. »

. Pendant ce temps, Nkunku et Malo Gusto ont également fait des efforts pour gagner en netteté après une période d’absence.

C’est Nkunku, cependant, qui est au cœur du graphique d’avant-match publié en ligne. Le Français est le seul joueur inclus car il porte le maillot extérieur de la marine, qui sera enfilé contre les Seagulls.

Nkunku n’a débuté que deux matches de championnat pour Chelsea toute la saison après neuf premiers mois de blessure au club. Il participe cependant à l’entraînement de l’équipe depuis plusieurs semaines et a fait des apparitions en tant que remplaçant lors de chacun des deux derniers matches.

Le club a tenu à protéger sa signature vedette de l’été dernier, sans le précipiter. Son inclusion sur le graphique pourrait faire allusion à plus de minutes contre Brighton, même si l’endroit où il s’intégrerait dans une attaque fonctionnelle dans un match aussi important est moins évident.





La semaine dernière, James lui-même a révélé son implication dans une équipe de match pour la première fois depuis plus de cinq mois. Il a écrit : « à bientôt à 17h30 blues [alarm clock emoji] ». Il a été nommé sur le banc du City Ground et est entré en jeu à 10 minutes du temps réglementaire.

Les autres joueurs de Chelsea qui joueront un rôle central dans la promotion avant le match sont Thiago Silva et Moises Caicedo. Pochettino pourrait avoir tous les joueurs disponibles, sauf quatre, en fonction de la forme physique de Ben Chilwell et de Carney Chukwuemeka.