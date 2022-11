Chelsea invite le prodige brésilien Endrick à son centre d’entraînement

Chelsea tente de passer en tête de file du tirage au sort Endrick. Le phénomène brésilien de 16 ans est actuellement l’un des talents adolescents les plus recherchés dans le sport. Les rapports suggèrent que le club de Premier League a récemment invité la famille du joueur dans son centre d’entraînement.

Le Times affirme qu’Endrick et sa famille se sont rendus au terrain d’entraînement de Cobham. Son compatriote brésilien Thiago Silva aurait également rencontré le jeune dans l’établissement. La légende centrale du Brésil, âgée de 38 ans, compte plus de 100 apparitions pour le pays et se dirigera bientôt vers sa quatrième Coupe du monde.

Chelsea est censé être confiant dans la signature d’Endrick après que sa visite à Londres se soit bien déroulée. Les Blues ont réorganisé leur équipe de recrutement ces derniers mois depuis que le nouveau propriétaire Todd Boehly a pris la relève. Boehly a embauché Joe Shields en tant que codirecteur du recrutement et des talents.

Shields occupait auparavant un poste similaire dans un autre club de Premier League, Southampton. Les Saints sont largement connus pour être l’une des meilleures équipes d’Angleterre pour identifier les jeunes espoirs.

Chelsea l’un des nombreux clubs essayant de signer Endrick

Cependant, Chelsea devra toujours faire face à une concurrence féroce de la part d’autres grands clubs pour signer Endrick. L’Ajax, Arsenal, Barcelone, Benfica, Liverpool, Manchester City, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid auraient tous manifesté leur intérêt pour le jeune.

Le père d’Endrick représenterait également son fils dans ces décisions préliminaires avec d’autres équipes. Comme il n’a que 16 ans, Endrick ne peut pas officiellement déménager dans un autre club avant son 18e anniversaire à l’été 2024. Cependant, il peut techniquement convenir d’un accord avec une équipe au début de 2023. Le club vainqueur n’aura qu’à attendre une année supplémentaire pour présenter réellement le joueur.

Endrick a déjà des statistiques impressionnantes

Le jeune est récemment devenu le plus jeune joueur à avoir participé à un match senior avec Palmeiras. Endrick a également marqué son premier but en Serie A brésilienne après avoir été remplacé à la mi-temps quelques semaines plus tard. L’avant-centre a marqué deux fois en seulement 11 minutes dans ce match particulier. Endrick a inscrit 165 buts en 169 matchs d’académie avec Palmeiras.

Bien qu’une indemnité de transfert pour Endrick n’ait évidemment pas encore été déterminée, ce sera certainement un package important. Vinicius Junior, un autre phénomène brésilien chez les adolescentes, avait déjà fait perdre au Real Madrid environ 45 millions de dollars en 2018.

PHOTO : IMAGO / Fotoarena