La compensation qui aurait été versée à Brighton pour le nouvel entraîneur-chef Graham Potter serait un record du monde de football

La compensation que Chelsea a payée pour libérer le nouvel entraîneur-chef Graham Potter de son contrat avec Brighton et Hove Albion est un record mondial, selon un rapport.

Sous les nouveaux propriétaires Todd Boehly et son consortium, Chelsea a limogé le vainqueur de la Ligue des champions Thomas Tuchel mercredi matin au milieu de mauvais résultats, bien que le motif du licenciement soit lié à des affrontements sur la politique de transfert et que Tuchel soit censé être un mauvais communicateur de plus en plus distant. de ses joueurs.

Potter était le choix numéro un de Chelsea pour remplacer l’Allemand dans la pirogue et a été nommé jeudi après-midi à la suite de négociations avec le tacticien anglais.

Selon The Times, Chelsea paiera à Brighton 22 millions de livres sterling (25,5 millions de dollars) au total pour voir Potter nommé, ce qui est considéré comme un record du monde de football pour un manager.

La somme se compose de 20 millions de livres sterling (23,1 millions de dollars) pour Potter et de 2 millions de livres sterling supplémentaires (2,31 millions de dollars) pour qu’il amène son équipe de cinq hommes dans les coulisses à Stamford Bridge.

Ce montant a dépassé le chiffre de 20 millions d’euros (20 millions de dollars) que les géants de la Bundesliga, le Bayern Munich, ont dû payer au RB Leipzig pour leur entraîneur actuel Julian Nagelsmann lorsqu’il a été signé pour succéder au sortant Hansi Flick, qui dirige désormais l’équipe nationale allemande.

Comme Brighton aurait été réticent à ce que Potter parte et s’est enfoncé, ce qui a déclenché l’accord d’une compensation record, Chelsea a été critiquée pour avoir dépensé près de 100 millions de livres sterling (115 millions de dollars) lorsque les frais de libération et les salaires de Potter (60 £ millions / 69,5 millions de dollars), plus le paiement de 20 millions de livres sterling de Tuchel (23 millions de dollars) ont été pris en compte.

Rejoignant Gary Neville, l’expert de Sky Sports, Graeme Souness, est la dernière personnalité du football à remettre en question les projets de Boehly à Chelsea depuis l’achat du club à l’ancien propriétaire Roman Abramovich en mai.

“Le limogeage de Thomas Tuchel ne me surprend pas car c’est tellement typique de la façon dont Todd Boehly a décidé de diriger Chelsea” a déclaré l’Ecossais dans une colonne du Daily Mail.

Souness a marqué l’Américain “un homme très riche qui a l’esprit d’entreprise” et qui “a gagné de l’argent dans de nombreux domaines différents”, mais aussi celui qui a “J’ai regardé le football et j’ai pensé : ‘c’est un métier qui est direct et simple – et parce que je suis si intelligent dans tant d’autres aspects de la vie, je peux gérer ça.'”

Pour Souness, la sonnette d’alarme a retenti lorsque Boehly s’est annoncé comme directeur sportif par intérim de Chelsea après le départ de l’ancienne directrice Marina Granovskaia et du président Bruce Buck, tous deux alliés d’Abramovich.

“Au risque de paraître ennuyeux, essayez de faire sortir Sir Alex Ferguson de sa retraite, envoyez-le aux Dodgers de LA et demandez-lui d’évaluer les joueurs de baseball évoluant dans d’autres clubs, en vue de constituer une équipe”, Souness a poursuivi, suggérant que Boehly était hors de sa profondeur. “Il ne saurait pas par où commencer.”

“Chelsea n’a jamais exploité le modèle commercial anglais de gestion du football sous Roman Abramovich”, Souness a noté.

“Il a limogé 14 managers – certains, comme Roberto Di Matteo, qui venait de remporter des trophées : le plus grand de tous, la Ligue des champions, ainsi que la FA Cup en 2012.

“Mais ce régime d’embauche et de licenciement a réussi parce qu’Abramovich a finalement amené des gens qui connaissaient le secteur du football et comprenaient l’importance du recrutement. C’est en grande partie pourquoi ils ont si bien réussi”, a-t-il ajouté. a conclu l’ex-légende de Liverpool.

Dans le rapport du Times, cependant, il a été dit que les nouveaux propriétaires ont indiqué qu’ils avaient l’intention de “rompre avec la culture de l’embauche et du licenciement”, avec Potter censé faire du bon travail par les experts du football et les journalistes si on leur donne le temps rarement accordé aux managers du club.

En raison de la suspension des matches de Premier League en signe de respect pour la mort de la reine Elizabeth, Potter ne fera pas ses débuts dans son nouveau rôle contre Fulham dans le derby de l’ouest de Londres samedi.