Chelsea interdit le food truck pour sauver Hazard

L’ancien attaquant de Chelsea et du Real Madrid, Eden Hazard, était largement considéré comme l’un des grands de ce sport, malgré sa relation avec la nourriture.

La carrière de Hazard a été une montagne russe, avec de nombreux moments brillants et des déceptions occasionnelles.

Il était connu pour sa grande capacité de dribble, son inventivité sur le terrain et sa propension à marquer des buts.

Si les points forts de sa carrière sont à juste titre soulignés, il est également important d’examiner les points faibles, tels que l’effet de son alimentation malsaine, en particulier son amour des hamburgers, sur ses brillantes réalisations.

Au début de sa carrière, il était de notoriété publique qu’il appréciait la restauration rapide, en particulier les hamburgers. Il n’était pas différent des nombreux autres jeunes athlètes qui s’offrent parfois des repas riches en calories et pauvres en nutriments. Au fur et à mesure que sa carrière progressait, il s’est rendu compte de l’importance de bien manger et l’examen de ses performances s’est accru.

Chelsea a dû changer Hazard et ses habitudes alimentaires

Les rapports indiquent que le joueur s’est vu refuser l’accès à un food truck servant des hamburgers. C’est parce que son ancien club, Chelsea, a dû intervenir.

Après avoir conclu un accord de 39 millions de dollars pour rejoindre les Bleus de Lille, le joueur y est resté sept saisons. Toutes compétitions confondues, il a disputé 352 matches et contribué 110 buts et 92 passes décisives.

Une fois que Hazard a développé son goût pour un restaurant de hamburgers particulier, le club de Premier League a dû agir.

Afin d’empêcher le joueur de 32 ans d’acheter des aliments malsains, l’équipe de Premier League les a exhortés à refuser Hazard.

En fait, le journaliste Matt Law du Telegraph a mentionné un chariot de hamburgers près de Stamford Bridge lors de la première saison d’Eden Hazard à Chelsea lors d’une interview sur le podcast London Is Blue. Le club a demandé que le restaurant de hamburgers s’abstienne de servir Hazard.

Les problèmes alimentaires n’ont pas aidé en cas de blessures

Les problèmes de forme physique du joueur de 32 ans ont vu sa carrière s’effondrer, notamment lors de sa période désastreuse au Real Madrid. Le double vainqueur de la Premier League aurait commencé sa carrière à Madrid hors de forme. Il pesait cinq kilos de plus qu’au moment de son départ pour les vacances d’été.

Comme si ses problèmes alimentaires ne suffisaient pas, l’ancien international belge a également subi d’innombrables blessures en Espagne. Il a passé quatre ans au Bernabeu mais n’a réussi que 76 apparitions.

Crédit photo : IMAGO / Sebastian Frej