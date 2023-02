Chelsea inclut trois signatures en janvier dans l’équipe de la Ligue des champions alors que Pierre-Emerick Aubameyang est expulsé

Chelsea a inclus tous les trois Joao Felix, Mykhalo Mudryk et la signature du record Enzo Fernandez dans leur équipe de Ligue des champions pour le reste de la saison, Pierre-Emerick Aubameyang, entre autres, ayant été retiré de l’équipe en conséquence.

Chelsea a confirmé vendredi après-midi que Pierre-Emerick Aubameyang et les recrues de janvier Benoit Badiashile, Noni Madueke, David Datro Fofana et Andrey Santos ont tous été exclus de l’équipe de 25 joueurs.

Le manager Graham Potter a dû soumettre son équipe d’ici la fin de jeudi, l’UEFA publiant la composition complète vendredi.

Par conséquent, Felix, Mudryk et Fernandez sont tous disponibles pour le match des huitièmes de finale de Chelsea contre le Borussia Dortmund, ainsi que pour tout autre match plus tard dans le tournoi, s’ils progressent.

Potter n’avait que trois places disponibles pour ajouter de nouvelles recrues à son équipe européenne pour la seconde moitié de la saison, une décision difficile étant donné qu’il avait sept joueurs entrants – Malo Gusto a été prêté à Lyon pour le reste de la campagne.

En effet, l’article 46.01 du règlement de la Ligue des champions stipule : « A partir des huitièmes de finale, un club peut inscrire au maximum trois nouveaux joueurs éligibles pour les matches restants de la compétition en cours.

Les ajouts à l’équipe comprenaient deux évidences, certes: Mudryk et Fernandez. Ils coûtent plus de 160 millions de livres sterling – sans ajouts – et ont toujours été des remplaçants naturels dans l’équipe.

FFT a émis l’hypothèse que Felix, plutôt que Badiashile, serait le joueur à manquer dans l’équipe, les clubs se limitant à ajouter seulement trois nouvelles recrues à leur liste pour le reste de la compétition. Chelsea a semblé plus fort défensivement avec Badiashile jouant ces dernières semaines, tandis que l’expulsion de Felix contre Fulham à ses débuts aurait entravé ses chances.

Les deux ont cependant été inclus aux frais de Pierre-Emerick Aubameyang. Bien que la star gabonaise ait participé aux six matchs de groupe plus tôt cette saison, Potter l’a maintenant omis de l’équipe, parallèlement à la décision de ne pas inclure les signatures inexpérimentées de Madueke, Fofana et Santos.

Si Jorginho n’était pas parti pour Arsenal, Potter aurait eu une décision encore plus difficile à prendre. Bien qu’il ait failli signer pour le PSG en prêt le jour de la date limite, Hakim Ziyech fait également partie de l’équipe.