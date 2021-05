Chelsea impose une interdiction de 10 ans à un fan pour abus antisémite d’un journaliste en ligne

Sam Mole, 2020, a été initialement accusé d’avoir envoyé des communications malveillantes aggravées sur le plan racial ou religieux à Dan Levene.

Mole, originaire de Kettering dans les East Midlands du Royaume-Uni, a envoyé une série de tweets abusifs visant Levene en octobre 2019, puis a été forcée de comparaître devant le Leicester Magistrates Court en février de cette année.

Le partisan Sam Mole interdit par @Chelsea FC depuis dix ans, à propos des messages anstisémites qu’il m’a envoyés sur Twitter. https://t.co/MkT941vHzz – Dan Levene (@danlevene) 30 avril 2021

Pour avoir posté les tweets en Australie, le faisant donc sortir de la juridiction britannique, il a été déclaré non coupable et frappé d’une ordonnance de non-communication de trois ans.

Cela lui interdit de contacter Levene de quelque manière que ce soit, y compris de publier des messages à son sujet sur les réseaux sociaux ou d’encourager les autres à le faire.

Décidant de prendre sa propre action, cependant, Chelsea a giflé Mole – qui a dit à Levene qu’il « aurait dû être assassiné par les nazis » – avec une interdiction qui durera une décennie.

« Suite à la conclusion de la procédure judiciaire en février, le club a mené sa propre enquête sur l’affaire et a pris la décision de bannir l’individu du Chelsea FC pour une période de 10 ans », une déclaration lue vendredi.

« Tout le monde à Chelsea est fier de faire partie d’un club diversifié. Nos joueurs, notre personnel, nos fans et nos visiteurs viennent d’un large éventail d’horizons, y compris de la communauté juive, et nous voulons nous assurer que chacun se sente en sécurité, valorisé et inclus. . Nous ne tolérerons aucun comportement de la part des partisans qui menace cet objectif, » ça a continué.

Déclaration sur les sanctions en réponse aux messages abusifs. – Chelsea FC (@ChelseaFC) 30 avril 2021

<< Plus largement, nous sommes convaincus qu'il ne peut y avoir de place dans notre jeu, ni dans notre société, pour le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, le sexisme ou toute forme de discrimination. Dans le sport, comme dans la société en général, nous devons créer un environnement de médias sociaux où les actions haineuses et discriminatoires sont aussi inacceptables en ligne qu'elles le seraient dans la rue.

« En tant que club, nous continuerons de prendre des mesures contre les individus ou les groupes qui produisent ou diffusent des publications sur les réseaux sociaux qui contreviennent à ces valeurs », Chelsea a conclu.

En réponse à un message Twitter publiant la correspondance, les fans ont généralement applaudi le mouvement – même si l’un d’eux a suggéré que Mole aurait dû recevoir un « interdiction à vie ».

« Ce n’est pas comme si nous [are speaking] à propos d’un accident malheureux ou d’une chose mineure, « il a écrit.

« Les racistes ne devraient pas être autorisés à revenir à moins qu’ils ne prouvent [they can] faire mieux à l’avenir. Envoyez-les aux ateliers et laissez-les signer une déclaration avant de rentrer. «

Pour avoir dénoncé des abus racistes contre le joueur coréen Son Heung-min de Tottenham Hotspur plus tôt en avril, Manchester United a également annoncé vendredi avoir suspendu un trio d’abonnés, une personne sur la liste d’attente et deux membres.

Même si nous nous taisons ce week-end, notre message reste aussi fort et provocant que jamais.Si vous constatez une forme d’abus en ligne: 𝘼𝘾𝙏.#Voir rouge#allredallequal – Manchester United (@ManUtd) 30 avril 2021

« Cette mesure disciplinaire démontre l’engagement du club dans la lutte contre la discrimination sur de nombreux fronts. Elle fait suite au lancement de la campagne anti-discrimination de United, SEE RED, au début du mois », lire leur propre déclaration sur la question.

« SEE RED a appelé les fans à célébrer la contribution des joueurs noirs et asiatiques du club et à signaler les comportements discriminatoires … [and] United travaillera avec la Premier League pour transmettre les plaintes reçues aux plateformes de médias sociaux et aux autorités compétentes. « le club a juré.