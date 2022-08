Chelsea humilié à Leeds alors que le hurlement d’Edouard Mendy 3/10 a mené au premier but de Brenden Aaronson

Chelsea a subi une défaite humiliante en Premier League dimanche alors qu’il était battu 3-0 par Leeds United à Elland Road.

Ce fut une journée sombre au bureau des Blues alors que les frappes de l’attaquant américain Brenden Aaronson, Rodrigo et Jack Harrison ont mis les hommes de Tuchel à l’épée dans ce qui s’est avéré être une victoire bien méritée pour l’équipe de Leeds de Jesse Marsch.

Le résultat laisse Chelsea dans la moitié inférieure du tableau avec une seule victoire en trois matchs et de nombreuses questions auxquelles il faut répondre avant leur retour à Stamford Bridge pour accueillir Leicester City le week-end prochain.

Points positifs

Pendant les périodes de cette rencontre, en particulier dans la première demi-heure, nous avons vu Chelsea jouer contre Leeds à son propre jeu avec des périodes de pression soutenues et une pression très élevée, que beaucoup se demanderont pourquoi ils n’ont pas pu maintenir. Ils en ont progressivement fait leur propre genre de montage en ralentissant le tempo et en enchaînant quelques bons passages de jeu sur le pont que nous aurions dû voir plus.

Négatifs

Les visiteurs ont paniqué sous la pression directe du début à la fin, et il faut se demander s’ils étaient dans le bon état d’esprit pour correspondre à l’intensité affichée par les hôtes. Chaque fois que le ballon était en l’air, ils se débattaient, et les coups de pied arrêtés étaient un problème notable, Leeds trouvant qu’il était beaucoup trop facile de les dépasser au milieu du parc.

Note du manager (sur 10 ; 10 = meilleur)

5 — Thomas Tuchel est passé d’être aussi animé que jamais à être aussi silencieux qu’une souris après les bouffonneries de la semaine dernière. La formation offensive avec laquelle il a commencé était prometteuse ainsi que ses sélections de onze de départ, mais il semble que l’Allemand doive commencer à forer un peu plus de physique dans l’entraînement en fonction de cette performance. De plus, on pourrait dire qu’il aurait dû faire ses changements beaucoup plus tôt.

L’erreur du gardien de Chelsea Edouard Mendy a permis à Brenden Aaronson de puiser dans un filet vide et de donner le coup d’envoi à la victoire mémorable de Leeds. Catherine Ivill/Getty Images

Notes des joueurs (les joueurs introduits après 70 minutes n’obtiennent aucune note)

GK Edouard Mendy, 3 — Semblait prometteur et alerte au début, mais à la fin, sa principale contribution ici a été une horrible erreur à la 33e minute qui a donné à Leeds le premier but.

DF Kalidou Koulibaly, 3 — Était aussi physique que n’importe qui sur le terrain au début, mais deux cartons jaunes inutiles l’ont vu obtenir ses ordres de marche pour ajouter à l’embarras de son nouveau club.

DF Thiago Silva, 4 — Alors qu’il a fait le ménage dans le premier quart d’heure, le vétéran a eu du mal avec le rythme de Leeds et l’intensité a eu raison de lui.

DF Reece James, 4 — L’international anglais a eu une journée à oublier avec son jeu positionnel jouant un coup de main dans deux buts de Leeds.

DF Marc Cucurella, 5 — Un départ brillant s’est rapidement estompé après avoir repoussé deux bonnes occasions et échoué à couvrir son homme pour le troisième but de Leeds.

MF Ruben Loftus-Joue, 6 — A été l’un des moments forts de Chelsea une fois qu’ils ont pris du retard avec un bon jeu de jambes et une détermination à aider défensivement.

MF Jorginho, 4 — Il a disparu alors que les choses devenaient difficiles, sans le contrôle ni l’élégance au milieu de terrain que nous attendions de l’international italien.

MF Conor Gallagher, 4 — Un départ initialement solide qui comportait une sortie déterminée du jeune s’est rapidement évanoui à cause de passes mal placées et d’une disposition nerveuse.

Monture de maçon AMF, 5 — A fait mieux quand on lui laissait de l’espace et qu’il n’était pas harcelé, mais à la fin de la journée, il ne pouvait pas supporter d’être constamment sous pression.

AMF Kai Havertz, 5 — Il n’était tout simplement pas assez actif ou urgent, ce qui était dommage, car il avait l’air vif chaque fois qu’il avait un bon rythme ou une liaison.

Attaquant Raheem Sterling, 5 — Tiré large dès le début, a reçu un carton jaune qui a conduit au deuxième but et n’a tout simplement pas pu créer d’opportunités.

Remplaçants

DF Cesar Azpilicueta, N/A — Stabilisé légèrement le navire dans le sillage de l’envoi de Koulibaly.

DF Ben Chilwell, N/A — N’a pas eu beaucoup de temps pour avoir un impact constant sur le jeu et n’a vraiment servi que de corps chaud pour éviter tout dommage supplémentaire.

AMF Hakim Ziyech, 6 — A eu quelques touches agréables et avait l’air vif pour commencer son camée mais finalement, n’a pas fait assez pour changer le résultat.

AMF Christian Pulisic, 5 — Ressemblait parfois à un poisson hors de l’eau avec des questions continuant d’être soulevées concernant son avenir immédiat.