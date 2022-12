Chelsea Handler révèle pourquoi elle s’est séparée de son ex-petit ami Jo Koy

Chelsea Handler a expliqué dans une récente interview pourquoi sa relation avec son collègue humoriste et acteur Jo Koy s’est terminée au cours de l’été.

Avant de s’engager dans une relation, les deux comédiens étaient amis de longue date depuis des années , mais leur romance n’a duré que moins d’un an avant que les deux ne l’appellent. Handler a réfléchi à la relation lors d’un épisode de “Now What?” publié cette semaine avec l’hôte Brooke Shields.

“Je croyais vraiment que c’était mon gars. Je me suis dit : ‘Oh mon Dieu, j’ai gagné.’ Comme si j’avais tout. J’ai ma carrière, j’ai du respect, j’ai ma famille, j’ai tellement d’amis, j’ai toutes ces choses. Et puis j’ai pensé que ce serait la personne avec qui je passerais ma vie “, Handler dit, notant qu’elle envisageait même la possibilité de se marier.

“Je ne suis pas si difficile de me marier, mais j’étais ouverte à l’idée, et nous en avons définitivement discuté longuement parce que c’était important pour lui”, a-t-elle ajouté. “Et puis, vers la fin de la relation, il est devenu clair que ce n’était pas ma personne.”

CHELSEA HANDLER ANNONCE SA SÉPARATION AVEC JO KOY AVANT LE PREMIER ANNIVERSAIRE : “IL EST MIEUX POUR NOUS DE PRENDRE UNE PAUSE”

“Il y avait juste certains comportements sur lesquels nous ne pouvions pas nous mettre d’accord… J’avais l’impression que je devais m’abandonner, ce que j’aurais peut-être été d’accord si j’avais 20 ou 25 ans, mais je n’étais pas disposé à le faire Peu importe à quel point j’aimais cette personne – et je l’aimais tellement – ​​je n’allais pas m’abandonner », a poursuivi Handler.

Le couple a rendu public leur relation pour la première fois en septembre 2021 après avoir été amis communs pendant deux décennies. Handler et Koy ont annoncé leur séparation via Instagram le 18 juillet. Koy était un invité régulier de l’émission de fin de soirée désormais annulée du comédien “Chelsea Lately”.

Elle a conclu : “J’avais très mal, mais c’était inacceptable. J’ai dit que cela ne pouvait pas arriver. Notre relation vient de se transformer, et nous ne pouvions pas nous mettre d’accord sur une situation ou plusieurs situations, et j’ai pensé que la thérapie pourrait aider — ce n’est pas le cas – et j’ai épuisé toutes les possibilités auxquelles je pouvais penser, puis j’ai réalisé que c’était futile.”