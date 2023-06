Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Gestionnaire de Chelsea cria hilarante Robert De Niro, Al Pacino, et plus de stars vieillissantes qui ont décidé d’avoir des enfants plus tard dans la vie dans une nouvelle vidéo Instagram le mercredi 14 juin. fort message d’intérêt public. « Il y a une nouvelle épidémie qui balaie le pays, et non, ce n’est pas un autre virus. C’est pire : des vieillards excités qui n’arrêtent pas de répandre leur semence », a-t-elle déclaré.

Dans le clip, Chelsea a montré des photos de Robert, 79 ans, Al, 83 ans, Alec Baldwin, 65, et Elon Musk, 51 ans, pour leur reprocher d’avoir beaucoup trop d’enfants. « Ne me lancez même pas sur ces quatre vieillards excités, qui n’ont jamais rencontré de préservatif cassé qu’ils n’aimaient pas. Ils ne peuvent pas arrêter de procréer. Entre les quatre de ces gars, ils ont 32 enfants », a-t-elle déclaré.

Au cas où vous ne suiviez pas, Robert a accueilli son septième enfant avec sa petite amie Tiffany Chen en avril. Le quatrième enfant d’Al vient de naître avec sa petite amie Nour Alfalah. Alec est papa de huit enfants, ayant son plus récent en septembre 2022. Alors qu’Elon est le plus jeune de tous, il est aussi papa de 10 enfants. Chelsea a également expliqué pourquoi elle avait fait une exception pour le PDG de Tesla. « Elon Musk n’est clairement pas aussi vieux que [92-year-old News Corp Executive Chairman Rupert] Murdoch ou De Niro. Il n’a pas plus de 80 ans, mais à cause de sa personnalité, il pourrait aussi bien l’être », a-t-elle plaisanté.

Après avoir déchiré certaines des stars vieillissantes, Chelsea a proposé une solution, tout en qualifiant les célébrités d ‘«antiquités», en raison de leur âge. « Comment protégeons-nous les femmes du monde des vieillards excités ? Ne vous inquiétez pas, j’ai un plan pour arrêter cette folie », a-t-elle révélé. « Je propose de me mettre aux enchères pour tous les octogénaires disponibles. Vous pouvez me trouver sur eBay ou DoorDash, et pour 20 % de réduction, vous pouvez utiliser le code « sugar*ts ».

Chelsea a conclu en suggérant que toutes les « antiquités » se mettent aux enchères et se terminent par un slogan hilarant. « Des vieillards excités : ça ne vaut jamais l’argent », dit-elle.

Plus à propos Gestionnaire de Chelsea

Ce n’est pas la première fois que Chelsea plaide pour que les hommes soient plus proactifs dans leur contrôle des naissances. Elle a encouragé les hommes à subir une vasectomie dans une vidéo hilarante de mai pour promouvoir sa tournée de comédie. Le Chelsea ces derniers temps la bande dessinée a été très ouverte sur sa décision de ne pas avoir d’enfants à la fois dans son acte et dans les interviews. Elle a expliqué que c’est toujours frustrant quand les gens lui demandent si elle est « sûre » de ne pas avoir d’enfants lors d’une interview en janvier sur La vue. « J’ai 47 ans et les gens me demandent encore : ‘Es-tu sûr ?’ Je suis sûr. J’ai eu l’occasion de m’occuper d’une grossesse et j’ai rejeté cette idée », a-t-elle déclaré.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: Les copines d’Al Pacino : de Diane Keaton à Noor Alfalah

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.