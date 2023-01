Chelsea Handler dit qu’elle “ne savait pas” qu’elle était sur Ozempic

Chelsea Handler a admis cette semaine qu’elle prenait Ozempic – un médicament destiné à gérer le diabète de type 2 – sans s’en rendre compte, affirmant que “tout le monde” à Los Angeles l’utilise pour perdre du poids.

“Mon médecin anti-âge le donne à n’importe qui, n’est-ce pas”, a déclaré l’humoriste à Alex Cooper sur son podcast “Call Her Daddy”. “Et évidemment maintenant je ne peux pas dire son nom, mais je ne savais même pas que j’étais dessus.”

Handler a déclaré que son médecin lui avait dit: “‘Si jamais tu veux perdre cinq livres, c’est bien.'”

Cooper a convenu qu’elle était surprise du nombre de personnes qui l’utilisaient pour perdre quelques kilos, expliquant qu’elle connaissait quelqu’un qui avait besoin de ce médicament sur le plan médical, mais “il est complètement épuisé”.

La Food and Drug Administration (FDA) a approuvé en 2017 Ozempic comme injectable hebdomadaire pour aider à réduire la glycémie chez les diabétiques de type 2.

Bien qu’Ozempic soit prescrit hors AMM aux personnes obèses ou en surpoids, d’autres utilisateurs ont pu mettre la main sur le médicament par l’intermédiaire de médecins consentants.

Handler, 47 ans, a qualifié Ozempic de médicament “miracle” pour les personnes qui ont lutté contre le poids mais craignaient que “quelque chose de mal ne se produise” si tant de personnes l’utilisaient.

Handler a déclaré qu’elle était allée déjeuner avec une amie après son retour d’un voyage en Espagne et qu’elle s’était injectée la drogue avant leur rencontre.

Son amie a dit: “Je ne mange vraiment rien, j’ai tellement la nausée, je suis sous Ozempic”, a expliqué Handler. “Je me suis dit : « Oh, j’ai un peu la nausée aussi » et je me suis dit : « Mais je ne suis pas sous Ozempic », et elle a répondu : « Tu es sûr ? »”

Son amie l’a informée qu’elle était, en fait, sous Ozempic après avoir dit qu’elle s’injectait du sémaglutide, le nom générique du médicament.

Handler a déclaré qu’elle ne prenait plus de drogue, la qualifiant de “stupide parce que c’est pour les personnes lourdes”

“C’est trop irresponsable”, a-t-elle ajouté. “Je suis un consommateur de drogue irresponsable, mais je ne vais pas prendre de médicament contre le diabète… Je l’ai essayé, et je ne vais pas le faire.”

