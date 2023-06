Chelsea Handler critique Al Pacino et Robert De Niro après avoir accueilli des nouveau-nés : « Des vieillards excités »

Chelsea Handler a lancé un appel à l’action contre les « vieillards excités » du monde.

L’ancien animateur de talk-show de fin de soirée a réprimandé Al Pacino, Robert De Niro, Alec Baldwin et Elon Musk pour « avoir répandu leur semence ».

« Il y a une nouvelle épidémie qui balaie le pays, et non, ce n’est pas un autre virus », a déclaré Handler dans un clip Instagram.

« C’est pire – des vieillards excités qui n’arrêtent pas de répandre leur semence. »

AL PACINO, 83 ANS, ACCUEILLE SON FILS ROMAN AVEC SA PETITE AMIE NOOR ALFALLAH, 29

Handler a ajouté: « Ne me lancez même pas sur ces quatre vieillards excités qui n’ont jamais rencontré de préservatif cassé qu’ils n’aimaient pas. »

Elle a partagé un collage de photos de Baldwin, Pacino, De Niro et Musk pour accompagner ses mots pointus.

Pacino, 83 ans, et sa petite amie de 29 ans, Noor Alfalah, ont récemment accueilli leur premier enfant au monde.

ROBERT DE NIRO, 79 ANS, ACCUEILLE SON 7ÈME ENFANT

« Al Pacino et Noor Alfallah ont accueilli un fils, nommé Roman Pacino », a confirmé le représentant de Pacino dans un communiqué fourni à Fox News Digital jeudi.

Pacino a également trois enfants issus de relations antérieures: une fille avec l’ex Jan Tarrant et des jumeaux avec ex Beverly D’Angelo.

« Ils ne peuvent pas arrêter de procréer », a déclaré Handler. « Entre les quatre de ces gars, ils ont 32 enfants. »

AMY SCHUMER SE MOQUE DU SCANDALE DE L’HÉRITAGE ESPAGNOL DE HILARIA BALDWIN : « CETTE POUSSE EST DE BOSTON »

Elle a ajouté : « Robert De Niro vient d’avoir son septième enfant à l’âge de 79 ans. »

Kim Cattrall a révélé lors de la première de « About My Father » que De Niro avait accueilli son septième enfant avec Tiffany Chen, 45 ans.

« Que Dieu le bénisse. Sa compagne, Tiffany, est une si belle femme. Elle est venue une fois sur le plateau avec sa famille et a regardé le tournage, et elle était magnifique et adorable. Et je suis heureux pour eux deux », a déclaré Cattrall. Supplémentaire.

Handler a également critiqué Elon Musk et a déclaré que même s’il n’était pas dans les années 80, en raison de sa « personnalité », il « peut aussi bien l’être ».

Le patron de Tesla a 10 enfants.

« Alors, comment protégeons-nous les femmes du monde des vieillards excités? » s’est demandé le gestionnaire. « Ne t’inquiète pas. J’ai un plan pour arrêter cette folie, et je propose de me mettre aux enchères. »

Alec Baldwin, 64 ans, et sa femme Hilaria, 39 ans, ont sept enfants ensemble. Il est également père d’Ireland Baldwin, 27 ans, avec son ex-femme Kim Basinger.

« Pour tous les octogénaires disponibles, vous pouvez me trouver sur E-bay ou DoorDash. Et pour 20 % de réduction, vous pouvez utiliser le code ‘sugar–s’. En fait, peut-être que tous ces vieillards devraient se mettre aux enchères, après tout, ce sont des antiquités. »

Elle a terminé son message d’intérêt public avec « Des vieillards excités : ils n’en valent jamais la peine.